Gaziantep'te 5 kişinin bindiği motosiklet böyle devrildi

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Gaziantep’te tek bir motosiklete doluşan 5 kişinin tehlikeli yolculuğu kazayla son buldu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletteki 5 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

BİR ANDA DENGELERİNİ KAYBETTİLER

Olay, Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. edinilen bilgilere göre, kask ve koruyucu ekipmanı bulunmayan 5 kişi tek bir motosiklete binerek yola çıktı. Bir süre bu şekilde ilerleyen gruptakiler, motosikletin dengesini kaybetmesiyle birlikte kendilerini yerde buldu.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan kaza, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aşırı yük nedeniyle dengesini kaybeden motosikletin sola doğru yatıp sürücüsü ve yolcularıyla birlikte yere devrildiği, gruptakilerin kazanın ardından ayağa kalktığı görüldü.

Kazayı şans eseri yaralanmadan atlatan şahıslar, devrilen motosikleti kaldırarak yollarına devam etti.