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Gaziantep'te 5 kişinin bindiği motosiklet böyle devrildi

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Gaziantep'te 5 kişinin bindiği motosiklet böyle devrildi Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te 5 kişinin bindiği motosiklet böyle devrildi
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Gaziantep'te sanayi sitesinde 5 kişinin aynı motosiklete binerek yaptığı tehlikeli yolculuk feci bir kazayla son buldu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosiklettekiler facianın eşiğinden döndü.

Gaziantep’te tek bir motosiklete doluşan 5 kişinin tehlikeli yolculuğu kazayla son buldu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletteki 5 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

BİR ANDA DENGELERİNİ KAYBETTİLER  

Olay, Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. edinilen bilgilere göre, kask ve koruyucu ekipmanı bulunmayan 5 kişi tek bir motosiklete binerek yola çıktı. Bir süre bu şekilde ilerleyen gruptakiler, motosikletin dengesini kaybetmesiyle birlikte kendilerini yerde buldu.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan kaza, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aşırı yük nedeniyle dengesini kaybeden motosikletin sola doğru yatıp sürücüsü ve yolcularıyla birlikte yere devrildiği, gruptakilerin kazanın ardından ayağa kalktığı görüldü.

Kazayı şans eseri yaralanmadan atlatan şahıslar, devrilen motosikleti kaldırarak yollarına devam etti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

Eğam Yoorumların rus çepel gıçlarına gitmiş :))

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Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Akıl..

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