MasterChef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Didem Belen'den ihanet iddiası: Tehdit ediliyorum

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Masterchef Türkiye'nin jüri üyelerinden ünlü şef Somer Sivrioğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Sivrioğlu'nun sevgilisi Didem Belen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilişkilerinin sona erdiğini duyururken, aldatıldığını ima eden ifadeler kullandı. Belen ayrıca paylaşımını silmemesi halinde hesabının kapattırılmakla tehdit edildiğini öne sürdü.

"HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYOR"

Didem Belen, Instagram hesabından paylaştığı açıklamada son bir yıldır birlikte olduğu kişiyle ilişkisinin daha önce de benzer nedenlerle sona erdiğini belirtti. İlişkinin bitişine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Belen, aynı kadının yeniden gündeme geldiğini ileri sürdü.

Belen paylaşımında, "Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında söz konusu kadının kimliğini açıkça belirtmeyen Belen, aynı kişinin sevgilisini evliyken de nişanlıyken de bırakmadığını öne sürdü. Bir aile kurma niyetiyle başladığı ilişkide daha fazla zarar görmediği için şükrettiğini dile getirdi.

"HESABIMI KAPATTIRMAKLA TEHDİT EDİLDİM"

Didem Belen'in paylaşımındaki bir diğer dikkat çekici bölüm ise tehdit iddiası oldu. Belen, söz konusu açıklamayı silmemesi halinde sosyal medya hesabının kapattırılmakla tehdit edildiğini belirterek, olası bir hesap kapanması durumunda takipçilerinin bilgilendirilmesini istedi.

EVLİLİK TEKLİFİYLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Somer Sivrioğlu ile Didem Belen'in ilişkisi, Aralık 2025'te yapılan evlilik teklifiyle gündeme gelmişti. Sivrioğlu'nun karlar arasında gerçekleştirdiği teklifin ardından çiftin evlilik hazırlığı yaptığı konuşulmuştu.

İkilinin sosyal medya hesaplarındaki değişiklikler de daha önce ayrılık söylentilerine neden olmuştu. Belen'in son açıklamasıyla birlikte ilişkide yaşananlar yeniden gündeme taşındı.