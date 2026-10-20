İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri

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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" onay için TBMM'ye sunuldu. Toplam 16 maddeden oluşan anlaşma, üye ülkelerden birinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya sınırlarına yönelik bir tehdit ya da saldırı gerçekleştiğinde, tarafların bu tehlikeyi bertaraf etmek için askeri imkanlar dahil ellerindeki tüm araçları ortaklaşa kullanmasını şart koşuyor.

İşte anlaşmanın tüm maddeleri:

Madde 1

Taraflardan herhangi birinin toprak bütünlüğü, egemenliği veya uluslararası alanda tanınmış sınırları tehdit edilirse veya tehlikeye girerse taraflar, tehlikeleri ortadan kaldırmak için gerekli tüm araçları kullanacaklardır.

Madde 2

Taraflardan herhangi birine karşı dışarıdan kaynaklanan silahlı bir saldırı, tüm taraflara karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul edilecektir.

Madde 3

Bu Anlaşmanın 2. maddesi uyarınca, taraflar savunma, savunma sanayii ve güvenlik alanlarında yakın işbirliği yapacak.

Madde 4

Taraflar, uluslararası güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunacaklardır.

Madde 5

Taraflar, bölgesel ve uluslararası istikrar ve güvenliği olumsuz etkileyen her türlü terörizmle mücadelede ortak çabaları güçlendireceklerdir.

Madde 6

Savaş ve barış zamanlarında taraflar savunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla, savunma kurumları arasında karşılıklı personel değişimini, ortak eğitim programlarını ve tatbikatlarını, konuşlandırmaları ve faaliyetleri teşvik edeceklerdir.

Madde 7

Savunma yeteneklerini güçlendirmek için taraflar karşılıklı anlaşma temelinde, savunma sanayi kurumları arasında teknoloji paylaşımını, ortak teknoloji geliştirmeyi, ortak üretimi ve savunma sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğini destekleyeceklerdir.

Madde 8

Anlaşmanın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek engelleri ele almak üzere tarafların Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarından oluşan bir “Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi” kurulacaktır. Suudi Arabistan merkezli bir Sekreterya kurulacaktır. Sekreterya, temel taraflar arasında dönüşümlü olarak üç yıllık bir süre için atanan bir Genel Sekreter tarafından yönetilecektir. İlk Genel Sekreter, Pakistan vatandaşı olacaktır.

Madde 9

Taraflar, karşılıklı olarak mutabık kalınan güvenli kanallar aracılığıyla istihbarat paylaşımında bulunacaklardır.

Madde 10

Taraflar; barış zamanında, savaş zamanında ve diğer acil durumlarda birbirlerine silah, mühimmat, yakıt, yedek parça ve diğer ekipmanlar dahil olmak üzere lojistik destek sağlayacaklardır.

Madde 11

Taraflar, bu anlaşmayı hükümlerinin uygulanması için yasal dayanak olarak kabul edecek ve gerektiğinde ek yasal önlemler önereceklerdir.

Madde 12

Bu anlaşma, tarafların daha önce akdettikleri uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerine halel getirmeyecektir.

Madde 13

Taraflar, bu anlaşma kapsamında elde edilen gizli bilgi ve belgelerin gizliliğine saygı gösterecek ve ulusal mevzuata uyacaklardır.

Madde 14

Bu anlaşmanın yorumlanmasından veya uygulanmasından kaynaklanan her türlü ihtilaf, taraflar arasında istişare ve görüşmeler yoluyla dostane bir şekilde çözülecektir.

Madde 15

Bu Anlaşma, temel taraflar arasında istişare ve oy birliğiyle değiştirilebilir.

Madde 16

Bu sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir taraf bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra diğer taraflara diplomatik kanallar aracılığıyla en az üç ay önceden yazılı olarak çekilme niyetini bildirmek suretiyle bu anlaşmadan çekilebilir.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

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Kaynak: Haberler.com