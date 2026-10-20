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İngiltere'de uyuz alarmı! Bir hastane servisi daha ziyarete kapatıldı

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İngiltere'de uyuz alarmı! Bir hastane servisi daha ziyarete kapatıldı
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İngiltere’de artan uyuz vakaları nedeniyle sağlık alarmı verildi. Galler’deki Prince Philip Hastanesi’nde yeni vakaların tespit edilmesi üzerine, Bryngolau Servisi’nde ziyaretçi kısıtlamasına gidildi. Sağlık yetkilileri, enfeksiyonun yayılmasını engellemek amacıyla ek tedbirlerin devreye sokulduğunu ve sürecin yakından takip edildiğini duyurdu.

  • Galler'deki Prince Philip Hastanesi'nin Bryngolau Servisi'nde uyuz vakaları nedeniyle ziyaretler 16 Ekim Cuma gününden itibaren sınırlandırıldı.
  • Kısıtlama, aynı hastanenin 4 ve 7 numaralı servislerindeki ziyaretçi kısıtlamalarının kaldırılmasından birkaç gün sonra uygulamaya konuldu.
  • Hywel Dda Üniversitesi Sağlık Kurulu, toplumun geneli açısından riski düşük seviyede değerlendirdi.

İngiltere'de geçmişte Viktorya dönemiyle özdeşleştirilen uyuz hastalığı nedeniyle hastanelerde önlemler artırıldı. Galler'deki Prince Philip Hastanesi'nde yeni vakaların tespit edilmesi üzerine bir serviste ziyaretçi kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Hastanenin bulunduğu Carmarthenshire bölgesindeki Bryngolau Servisi'nde uyuz salgını nedeniyle ziyaretler 16 Ekim Cuma gününden itibaren sınırlandırıldı. Hywel Dda Üniversitesi Sağlık Kurulu, enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla ek tedbirler alındığını ve durumun düzenli olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Kısıtlama kararı, aynı hastanenin 4 ve 7 numaralı servislerinde daha önce uygulanan ziyaretçi kısıtlamalarının kaldırılmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Sağlık yetkilileri, hastaneden kısa süre önce taburcu edilen hastalarla doğrudan iletişime geçileceğini bildirdi.

UYUZ NASIL BULAŞIR?

Uyuz, derinin üst tabakasına yerleşerek burada tüneller açan mikroskobik akarların neden olduğu paraziter bir deri hastalığı olarak biliniyor. Hastalık, özellikle uzun süreli cilt temasıyla bulaşabiliyor. Ortak kullanılan giysi ve yatak takımları da bulaşmada rol oynayabiliyor.

En sık görülen belirtiler arasında özellikle geceleri şiddetlenen kaşıntı, kızarıklık ve döküntüler bulunuyor. Belirtiler parmak aralarında, bileklerde, dirseklerde, bel çevresinde ve kasık bölgesinde ortaya çıkabiliyor. İlk enfeksiyondan sonra belirtilerin görülmesi sekiz haftayı bulabiliyor.

YETKİLİLERDEN RİSK AÇIKLAMASI 

Hywel Dda Üniversitesi Sağlık Kurulu, salgın nedeniyle alınan önlemlerin düzenli olarak gözden geçirildiğini ve toplumun geneli açısından riskin düşük seviyede değerlendirildiğini bildirdi.

Uyuz tedavi edilebilir bir hastalık olsa da enfeksiyonun yayılmasını önlemek için hastaların ve yakın temaslılarının uygun tedaviyi eş zamanlı uygulaması önem taşıyor. Tedavi sonrasında kaşıntının birkaç hafta daha devam edebileceği belirtiliyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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