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Bartın Kozcağız'da dere yatağında motosiklet yanında 35 yaşındaki erkek ölü bulundu

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Bartın Kozcağız'da dere yatağında motosiklet yanında 35 yaşındaki erkek ölü bulundu
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Bartın'ın Kozcağız beldesi Ustaoğlu köyündeki dere yatağında devrilmiş motosikletin yanında hareketsiz yatan 35 yaşındaki erkek ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Kozcağız beldesi Ustaoğlu köyündeki dere yatağında devrilmiş motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin Murat Barışık (35) olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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