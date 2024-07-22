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Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İzmir, Balıkesir ve İstanbul çevresinde de hissedildi

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası paylaşım yaparak, "Meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 10.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İzmir, Balıkesir ve İstanbul çevresinde de hissedildi

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Merkez üssünün Ezine ilçesi olduğu 4.7 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İzmir, Balıkesir ve İstanbul çevresinde de hissedildi

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Çanakkale Ezine'de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İzmir, Balıkesir ve İstanbul çevresinde de hissedildi

ÇANAKKALE VALİSİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, AFAD'ın 4.7 olarak duyurduğu Ezine merkezli depremin büyüklüğünü 4.8 olarak rapor etti.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Balıkesir Çanakkale İstanbul Deprem Manisa Bursa Ezine İzmir AFAD Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Ömer Özcan:

geçmiş olsun ALLAH bidaha yastmasın

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zırzop:

Allah korusun güzel ülkemi

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Yusuf Yorulmaz:

6 şubatta biz sallandık sosyal medya da dans edip kutlayanlar nerede??

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Savas Ozturk:

Ekonomi zaten kötü bir de deprem olursa geçmiş olsun

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