Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı
Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet odasından çalınan altınlarla ilgili soruşturmada gelişme yaşandı. Zabıt kâtibi Erdal Timurtaş'ın çaldığı bazı altınlara ait fotoğraflar ortaya çıktı.

  • Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet odasından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı.
  • Çalınan altın ve gümüşlerin toplam değeri yaklaşık 147 milyon lira.
  • Hırsızlıkla ilgili adliyede görevli memur Kemal D. tutuklandı, şüpheli Erdal Timurtaş ise firari durumda.

Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet odasından çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı. Altınlar, İstanbul merkezli 19 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında ele geçirilmiş, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli emanete teslim edilmişti.

TARİHİ HIRSIZLIKLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ FİRARİ

Adli emanet bürosundan iddiaya göre, adliyede görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen emanet memuru Kemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ALTINLAR GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA ELE GEÇİLMİŞTİ

Öte yandanaltınların İstanbul merkezli 19 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında ele geçirilmiş, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli emanete teslim edilmişti. Erdal Timurtaş'ın çaldığı altınların bir kısmının fotoğrafları ortaya çıktı.

KAÇAN MEMUR NEDEN 13 KASIM'I SEÇTİ?

Zanlının soygunu 13 Kasım'da gerçekleştirmeyi seçmesinin nedeni olarak, o gün Milli Savunma Bakanlığı'na üç ayda bir yapılan silah teslimi nedeniyle adliyede oluşan yoğunluğu kullanmak istediği belirtildi. Ayrıca büyük hırsızlığın organize bir soygunun parçası olabileceği değerlendiriliyor.

KAMERALAR, MARKET ARABASIYLA TAŞIMA ANLARINI KAYDETTİ

Soruşturma sürerken güvenlik kamerası görüntülerinde Timurtaş'ın siyah poşetlerle doldurduğu market arabasını kimsenin dikkatini çekmeden adliye otoparkındaki aracına yüklediği tespit edildi.

147 MİLYON LİRALIK KAYIP

Adli emanette yapılan detaylı sayımda, 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altını, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1.328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altını, 6 gremse altını ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu belirlendi. Yapılan hesaplamalara göre çalınan altın ve gümüşlerin toplam değeri yaklaşık 147 milyon lira.

TUTUKLANAN KEMAL D.'NİN İFADESİ: KUMAR BORCU VARDI

Tutuklanan şüpheli Kemal D., ifadesinde Erdal Timurtaş'ın kumar alışkanlığı olduğunu, borçları nedeniyle zor durumda bulunduğunu anlattı. Timurtaş'ın raporlu olduğu dönemde aldığı raporu adliyeye teslim etmediğini söyleyen Kemal D., zanlının 1 Aralık'tan kısa süre önce çalışanların bulunduğu gruba, "Eşimle aram bozuk, beni bir süre aramayın" mesajı attıktan sonra gruptan çıktığını belirtti.

"EŞYALARI SATTIM, BENİ ARAMAYIN" MESAJI

Kemal D., Timurtaş'ın intihara teşebbüs edebileceğinden endişe ettiğini, bu nedenle evine memur gönderdiğini söyledi. Memurların eve gitmesinin ardından Timurtaş'ın kendisini görüntülü arayarak iyi olduğunu söylediğini belirten şüpheli, 1 Aralık günü gruba, "Evi ve eşyaları sattım, beni arayıp sormayın" mesajı gönderdiğini ifade etti.

Kemal D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDi:

Kumar oynayan memur görevden alınsın yoksa bunlar bankayı da soyarlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSirac Arslan:

parayı siz çaldınız onlar da sizden çaldı, gerçek hırsız kim siz karar verin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHeisenberg:

helal olsun aslanım. sistemi çözmüşsün. imam osursa cemaat neler yapar. birileri o parayı çalıcaktı zaten.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
