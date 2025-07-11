Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen cumartesi günü "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi, bugün başkan vekilini seçmek için toplandı. Meclis başkan vekili Bayram Ali Çeltik, meclis öncesi herhangi bir aksaklık yaşanmaması için uyarıda bulundu.

BÜŞRA ÖZDEMİR BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Toplantıda, CHP grubu, başkanvekili olarak Büşra Özdemir'i aday gösterdi. Mecliste grubu olan diğer partiler ise aday çıkarmadı.

Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda 104 oy kullanıldı. Yapılan sayımda boş çıkan 29 oy, geçersiz sayıldı. Geçerli 75 oyun tamamını alan Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği görevine getirildi.

"BU EMANET NÖBETİDİR"

Özdemir, yaptığı konuşmada, Torosların evladı Muhittin Böcek'in emanetine sahip çıkacak bir Yörük kızı olarak göreve başlayacağını söyledi.

Kendisine verilen göreve ve gösterilen güvene layık olabilmek için tüm gücüyle çalışacağını ifade eden Özdemir, "Onurlu emaneti taşırken Antalya halkına mahcup olmayacağıma söz veriyorum. Bu emanet nöbetidir. Burada olması gereken asıl kişi Muhittin Böcek'tir. Bu makam, yetki, sorumluluk onundur. Bu emaneti taşımanın onuru kadar ağırlığının da farkındayım. Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmet bayrağının yere düşürmemek hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Soldan sağa sırasıyla: Behiç Özdemir-Muhittin Böcek-Büşra Özdemir