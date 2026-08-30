7 İlde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa'daki kutlama programı, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Valilik binasında Vali Erol Ayyıldız, protokolü ağırlayarak tebrikleri kabul etti.

Ardından aynı bölgedeki kutlama alanında şiir okundu, halk oyunu ve kılıç kalkan gösterisi yapıldı.

Program, tören geçişinin ardından sona erdi.

Eskişehir

Vilayet Meydanı'ndaki törende, Vali Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törenin ardından Vali Yılmaz, makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, halkı selamladı.

Hava Pilot Binbaşı Erdener Kılınç'ın Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapmasının ardından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Eskişehir yöresi halk oyunu gösterisi sunuldu.

Tören, resmi geçidin ardından sona erdi.

Balıkesir

Balıkesir'deki törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu tebrikleri kabul etti. Kutlama töreni, Kuva-yi Milliye Meydanı'nda geçit töreniyle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Halk oyunu gösterileri ve şiirlerin okunduğu törene katılan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamaları izledi.

Kutlamalar, askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

Yalova

Yalova'daki tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Ahmet Hamdi Usta, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından şiir okunması ve halk oyunları gösterisiyle devam etti. Tören geçişiyle sona eren programın ardından Vali Usta, valilikte tebrikleri kabul etti.

Törene, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Bilecik Askerlik Şubesi Başkanı Personel Üsteğmen İsmail Benli, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiir dinletisiyle devam eden program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Vali Faik Oktay Sözer, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Yeni Parti İl Başkanı Ali Özdemir ile diğer ilgililer katıldı.

Bu arada protokol üyeleri, daha sonra Bilecik Şehitliği'ni ziyaret etti.

Çanakkale

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törenin ardından Vali Toraman, makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Toraman, Orak ve Erkek, Kordon Boyu'nda vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından kutlamalar halk oyunları ve geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da katıldı.

Kütahya

Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kutlama programı, Vali Musa Işın'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Törende, Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Mustafa Baş ile Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenklerin sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA