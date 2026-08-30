Çin'den Tarihi Geri Çağırma: Gömme Kapı Kolları Güvenlik Riskine Yol Açtı

Çin, elektrikli araçlarda yaygınlaşan gömme kapı kollarının güvenlik riski oluşturması nedeniyle tarihinin en büyük geri çağırma operasyonunu başlattı. Tesla'nın yaklaşık 2,98 milyon aracını kapsayan sürece Xiaomi, Leapmotor, XPeng ve Geely gibi üreticiler de eklendi. Toplamda yaklaşık 4,3 milyon araç için düzeltme yapılacak.

Risk, kaza anında düşük voltajlı elektrik sisteminin devre dışı kalmasıyla kapıların açılamamasından kaynaklanıyor. Gömme kapı kolları normalde elektrikli mekanizmalarla dışarı çıkarken, elektrik kesintisi durumunda mekanik açma sistemlerine erişim zorlaşıyor. Bu da kaçışı ve kurtarma çalışmalarını geciktirebiliyor.

Tesla, bazı araçlarına yazılım güncellemesi gönderecek, acil durum açma mekanizmalarını fark edilir kılacak uyarı etiketleri kullanacak ve kaza sonrası camların otomatik inmesini sağlayacak. Çin ayrıca 2027'den itibaren yeni araçlarda tamamen gizli kapı kollarını yasaklamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre kapılar hem içeriden hem dışarıdan mekanik olarak açılabilmek zorunda olacak.

Kaynak: Haber Merkezi