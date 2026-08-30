Haberler

Çin'den Tarihi Geri Çağırma: Gömme Kapı Kolları Güvenlik Riskine Yol Açtı

Çin'den Tarihi Geri Çağırma: Gömme Kapı Kolları Güvenlik Riskine Yol Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, elektrikli araçlarda gömme kapı kollarının kaza anında elektrik kesintisi nedeniyle kapıların açılamamasına yol açması üzerine tarihinin en büyük geri çağırma operasyonunu başlattı. Tesla, Xiaomi, Leapmotor, XPeng ve Geely dahil yaklaşık 4,3 milyon araç kapsama alınırken, Tesla yazılım güncellemesi ve uyarı etiketleriyle önlem alacak. Ayrıca Çin, 2027'den itibaren yeni araçlarda tamamen gizli kapı kollarını yasaklamayı planlıyor.

Çin, elektrikli araçlarda yaygınlaşan gömme kapı kollarının güvenlik riski oluşturması nedeniyle tarihinin en büyük geri çağırma operasyonunu başlattı. Tesla'nın yaklaşık 2,98 milyon aracını kapsayan sürece Xiaomi, Leapmotor, XPeng ve Geely gibi üreticiler de eklendi. Toplamda yaklaşık 4,3 milyon araç için düzeltme yapılacak.

Risk, kaza anında düşük voltajlı elektrik sisteminin devre dışı kalmasıyla kapıların açılamamasından kaynaklanıyor. Gömme kapı kolları normalde elektrikli mekanizmalarla dışarı çıkarken, elektrik kesintisi durumunda mekanik açma sistemlerine erişim zorlaşıyor. Bu da kaçışı ve kurtarma çalışmalarını geciktirebiliyor.

Tesla, bazı araçlarına yazılım güncellemesi gönderecek, acil durum açma mekanizmalarını fark edilir kılacak uyarı etiketleri kullanacak ve kaza sonrası camların otomatik inmesini sağlayacak. Çin ayrıca 2027'den itibaren yeni araçlarda tamamen gizli kapı kollarını yasaklamaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre kapılar hem içeriden hem dışarıdan mekanik olarak açılabilmek zorunda olacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu evlilik için ilk adımı attı

Ünlü çift nişanlandı: Evlilik yolunda ilk adımı attılar
Uzak Şehir’in Pakize’sinden sezon öncesi son tatil! Pozları dikkat çekti

Uzak Şehir’in Pakize’sinden plaj pozları: Ağlayarak denize girdim
Market çalışanı dehşet saçtı! Hem motosikleti izinsiz çekti hem sahibini bıçakladı

Hem izinsiz çekti hem bıçakladı! Suç dosyası da kabarık
İki motosikletli feci şekilde çarpıştı! Korkunç kazada bir kişi hayatını kaybetti

İki motosiklet feci şekilde çarpıştı! Acı olayda kahreden haber geldi
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu

Penaltı var mı? Son noktayı koydular
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi

Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif