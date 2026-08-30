Zeytinlikte çıkan yangın Kazdağı Milli Parkı’na sıçradı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Mehmetalan Mahallesi üst kesimlerinde zeytinlik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Kazdağı Milli Parkı sınırlarındaki ormanlık alanlara sıçradı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi kırsal Mehmetalan Mahallesi üst kesimlerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek Kazdağı Milli Parkı içerisindeki ormanlık alanları etkisi altına aldı.

Zeytinlik alanda başlayan yangının ormanlık bölgeye sıçramasının ardından ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına 4 uçak ve 2 helikopter havadan destek verirken, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve yer ekibi de sahada görev yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin milli park içerisindeki daha geniş alanlara yayılmaması için yoğun mücadele yürütülüyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı