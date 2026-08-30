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Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
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Fenerbahçe ile sözleşmesini feshederek sarı-lacivertli kulüpten ayrılan 30 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Hollanda devi Ajax ile anlaştı. Deneyimli futbolcunun Hollanda ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

  • Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile sözleşmesini feshederek yollarını ayırdığını duyurdu.
  • Amrabat, Hollanda Eredivisie ekibi Ajax ile prensipte anlaştı ve 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
  • 30 yaşındaki orta saha, bu transferle 8 yıl aradan sonra Hollanda'ya dönecek.

Fenerbahçe kulübü, yaptığı açıklamayla Sofyan Amrabat ile yolların ayrıldığını ve oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerden ayrılan Faslı yıldızın serbest statüye geçmesinin ardından yeni takımı da gecikmeden belli oldu. Hollanda basınının önde gelen yayın organlarından De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Amrabat, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax ile prensipte anlaşmaya vardı.

8 YIL SONRA HOLLANDA'YA DÖNÜŞ

Ajax ile 2 yıllık mukavele imzalayacağı aktarılan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha, bu transferle birlikte 8 yıl aradan sonra futbola başladığı ülkeye geri dönmüş olacak.

KARİYER GEÇMİŞİ

Profesyonel futbol yaşantısına Hollanda'da Utrecht altyapısında adım atan Sofyan Amrabat, çıkışını Feyenoord formasıyla gerçekleştirdi. Hollanda dışına çıktıktan sonra sırasıyla Club Brugge, Verona, Fiorentina ve Manchester United gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev yapan oyuncu, 2025 yılında Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı. Fenerbahçe'deki ilk sezonunun ardından geçtiğimiz yılı İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te geçiren Amrabat, kariyerinin yeni sayfasını Ajax formasıyla açacak.

Kaynak: Haberler.com
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