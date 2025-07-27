Bursa'da Orman Yangınında Kadın Alevlerin Arasında Kaldı

Bursa'da Orman Yangınında Kadın Alevlerin Arasında Kaldı
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangını sırasında, alevlere müdahale etmeye çalışan bir kadın, ekipler tarafından kurtarıldı. Kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, eşi ve çocuklarıyla birlikte alevlere müdahale etmeye çalışan kadın, yangının ortasında kaldı. Ekiplerin kurtardığı kadın, yaşadığı korku dolu anları DHA muhabirine, "Tam bilmiyorum ama 4,5-5 sırası buraya tepeye geldi. Oraya gelince zaten bir anda buraya geldi alevler. Eşimle birlikteydik, ondan sonra evlatlarımın hepsi geldi. Büyük oğlum çalışıyordu, o geldi yetişti, söndürmeye gittiler. Arabamız oralarda kaldı, bir arkadaşa çektirdik. Allah'ım sönsün başka hiçbir şey istemiyorum. Çok korktum. Birden harladı, yandı. Çocuklarım yanacak diye çok korktum" sözleriyle anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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