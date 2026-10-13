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Bahçeli'den Türk gençlerine "Fransa" mesajı: Heveslenmeyin, Türkiye’ye sahip çıkın

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Bahçeli'den Türk gençlerine 'Fransa' mesajı: Heveslenmeyin, Türkiye’ye sahip çıkın Haber Videosunu İzle
Bahçeli'den Türk gençlerine 'Fransa' mesajı: Heveslenmeyin, Türkiye’ye sahip çıkın
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında Fransa’daki öğrenci eylemlerini değerlendirdi. Konuşmasını gençlere seslenerek tamamlayan Bahçeli, “Fransa’ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye’ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun” çağrısında bulundu. Eylemlere yönelik polis müdahalesine sessiz kalan Avrupalı liderlerin çifte standart uyguladığını öne süren Bahçeli, eylemlerin diğer Avrupa ülkelerine de yayılabileceği uyarısında bulundu.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa'da okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, öğretmen açığının giderilmesi ve eğitimde fırsat eşitliği talebiyle sokaklara inen öğrencilerin geleceklerinden kaygı duyduğunu belirtti.
  • Bahçeli, OECD'nin açıkladığı PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye'nin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin üçünde de puanını en fazla artıran OECD ülkesi olduğunu söyledi.
  • Bahçeli, Türk gençlerine Fransa'yı örnek almamaları ve Türkiye'ye sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa’da sokaklara dökülen öğrencilerin, Avrupa’nın toplumsal huzur ve istikrar alanındaki sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. Bahçeli, Türk gençlerine Fransa’yı örnek almamaları çağrısında bulundu.

“GENÇLER GELECEKLERİNDEN KAYGI DUYUYOR”

MHP’nin TBMM’deki grup toplantısında 13 Ekim’de konuşan Bahçeli, Fransa’daki öğrenci eylemlerine değindi. Bahçeli, “Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, öğretmen açığının giderilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması talebiyle sokaklara inen gençler, esasen geleceklerinden kaygı duyduklarını ortaya koymaktadır” dedi.

Avrupa’nın artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi ağır sorunlarla yüzleştiğini savunan Bahçeli, gençlerin kitlesel şekilde sokaklara inmesinin toplumsal huzur ve dayanışma ikliminin giderek bozulacağına işaret ettiğini ileri sürdü.

BASTİL MEYDANI VE SARI YELEKLİLER HATIRLATMASI

Göstericilerin Bastil Meydanı’nda toplanmasını da değerlendiren Bahçeli, bunun Fransız Devrimi’ne yapılan bir göndermeden öte, olayların daha geniş kitleleri sokağa dökme potansiyeli taşıdığını gösterdiğini belirtti.

Eylemlerin 1968 olaylarını ve 2018'deki Sarı Yelekliler hareketini hatırlattığını ifade eden Bahçeli, “Gerekçe gösterilen sorunların çözülememesi halinde eylemlerin Fransa’dan başlayarak dalga dalga diğer Avrupa ülkelerine de yayılma potansiyeli taşımaktadır” uyarısında bulundu.

“AVRUPA’NIN ÇİFTE STANDARDI” ÇIKIŞI

Gösterilere yönelik polis müdahalelerinde ağır yaralanmalar yaşandığını ve binlerce kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Bahçeli, başka ülkelere demokrasi ve insan hakları dersi verenlerin, söz konusu kendi vatandaşları olduğunda bunu görmezden gelebildiğini savundu. Bahçeli, “Benzer durumlar Türkiye’de yaşansa insan hakları ve demokrasi çağrısı yapacak Avrupalı liderlerin Fransa’daki şiddete ses çıkarmaması, Avrupa’nın çifte standardını bir kez daha ifşa etmiştir” ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin Avrupa’nın sosyal devlet anlayışından uzaklaştığını ve eğitim şartlarının giderek bozulduğunu gösterdiğini söyleyen Bahçeli, bu durumun Fransa ile birlikte muhtemelen başka ülkeleri de etkisi altına alacağını kaydetti.

PISA SONUÇLARINA VURGU

Avrupa’daki tabloyu Türkiye’nin eğitimdeki konumuyla karşılaştıran Bahçeli, OECD’nin açıkladığı PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye’nin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin üçünde de puanını en fazla artıran OECD ülkesi olduğunu söyledi. Bahçeli, Türkiye’nin fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıktığını, matematikte ise ortalamayı yakaladığını aktardı.

“FRANSA'YI ÖRNEK ALMAYIN, TÜRKİYE’YE SAHİP ÇIKIN”

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Bahçeli, “Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa’ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye’ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun” dedi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıömer ellialtı:

türk gençliği seni ve avaneni istemiyor

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