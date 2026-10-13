Haberler

Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu Haber Videosunu İzle
Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'da bir adam, birlikte olduğu evli kadının eşinin eve gelmesi üzerine üçüncü kattaki pencereden kaçmaya çalışırken metrelerce yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Brezilya'nın Salvador kentinde bir adam, evli bir kadınla bulunduğu sırada kadının eşinin eve gelmesi üzerine pencereden kaçmaya çalışırken üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı.
  • Ağır yaralanan adam, Salvador'daki Hospital Geral do Estado (HGE) hastanesine kaldırıldı ve ameliyata alınmasının planlandığı açıklandı.
  • Bahia Sivil Polisi olayı ilk aşamada olası bir intihar girişimi olarak kayda geçirdi.

Brezilya'nın Bahia eyaletine bağlı Salvador kentinde yaşanan olay gündem yarattı. Barra bölgesindeki Avenida Oceânica yakınlarında bulunan bir binada, bir adamın üst katlardan aşağı düşmesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

Yerel basında yer alan iddialara göre adam, evli bir kadınla birlikte bulunduğu sırada kadının eşinin beklenmedik şekilde eve gelmesi üzerine yakalanmamak için binanın arka tarafındaki pencereden kaçmaya çalıştı.

PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YERE ÇAKILDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, adamın binanın dış cephesinde tutunmaya ve dengesini korumaya çalıştığı görülüyor. Bir süre pencere çevresindeki yapıya tutunan adam, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Olayın ardından çevredekilerin yardım çağrısı üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞEN ADAM AĞIR YARALANDI

Yerel basındaki bilgilere göre üçüncü kat seviyesinden düşen adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salvador'daki Hospital Geral do Estado (HGE) hastanesine kaldırıldı.

Rio Grande do Norte eyaletinden olduğu belirtilen adamın hastaneye ağır yaralı olarak getirildiği ve ameliyata alınmasının planlandığı açıklandı. Ancak ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmediği ve adamın güncel sağlık durumuna ilişkin doğrulanmış yeni bir bilgiye ulaşılamadı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ OLARAK KAYDA GEÇTİ

Bahia Sivil Polisi'nin olayı ilk aşamada olası bir intihar girişimi olarak kayda geçirdiği, düşmenin kesin nedeninin ise henüz açıklığa kavuşmadığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'den ayrılan Sidiki Cherif, Premier Lig'de şov yaptı

Fenerbahçe'de yedek kulübesinden çıkmıyordu! Premier Lig'de şov yaptı
Adıyaman’da sağanak: Araçlar suya gömüldü, caddeleri su bastı

Bir şehrimizde kabus! Yollar göle döndü, evleri su bastı
Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor

Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Bu haberi aylar önce tekrar okumuştuk

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Evli bir erkek evinde telefonunu uçak moduna alıyorsa, uçaktaki tek yolcu hanımı değildir demek.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSinan Zeybekler:

yersiz ve gereksiz bir haber elinize sağlık gençler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce kameraya takıldı, sonra kayboldu

SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce takıldı, sonra kayboldu
Ukraynalı kadın video çekerken füze yanı başına düştü! Ölümden döndü

Görüntüler çok acı! Kamerası açıktı, füze yanı başına düştü
Acun kesenin ağzını açtı: Survivor'ın yeni formatı da büyük ödülü de belli oldu

Survivor'ın yeni formatı da büyük ödülü de belli oldu
Yarı çıplak halde otomobil çaldı, ortalığı birbirine kattı

Yarı çıplak halde otomobil çaldı, ortalığı birbirine kattı
Çorum'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Karşıya geçmek isteyen çifti ölüm ayırdı
Bryan Cranston’dan RJ Mitte’ye veda: Seni özleyeceğim oğlum

Rol arkadaşına böyle veda etti: Seni özleyeceğim oğlum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin

"Lütfen ertelemeyin, bugünden harekete geçin"
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi

Dizideki oğluna “Güzel miyim?” diye sordu! Yanıt beklediği gibi olmadı