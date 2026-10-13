Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem

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Şarkıcı Cenk Eren, katıldığı programda Aleyna Tilki ve Mabel Matiz ile yaşadığı kırgınlıkları anlattı. Eren, Tilki’nin kendisine selam vermediğini, Matiz’in ise iletişim talebine asistanı aracılığıyla yanıt verdiğini söyledi.

ALEYNA TİLKİ

ALEYNA TİLKİ’YE KIRILDIĞINI ANLATTI

Serhat Tekin’in programına konuk olan Eren, kariyerinin ilk dönemlerinde destek verdiği Aleyna Tilki’nin bir televizyon çekiminde kendisine selam vermemesine kırıldığını belirtti. Şarkıcı, buna rağmen Tilki’nin yeteneğine olan inancını koruduğunu ifade etti.

MABEL MATİZ

MABEL MATİZ’İN YANITINA ŞAŞIRDI

Üst kat komşusu Mabel Matiz ile ilgili bir anısını da paylaşan Eren, Ajda Pekkan’ın şarkı talebi üzerine Matiz ile iletişim kurmak istediğini anlattı. Eren, Matiz’in doğrudan dönüş yapmak yerine asistanı üzerinden yanıt vermesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.