Haberler

Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Cenk Eren, Aleyna Tilki’nin kendisine selam vermemesine kırıldığını, Mabel Matiz’in ise iletişim talebine asistanı üzerinden yanıt vermesine şaşırdığını anlattı.

Şarkıcı Cenk Eren, katıldığı programda Aleyna Tilki ve Mabel Matiz ile yaşadığı kırgınlıkları anlattı. Eren, Tilki’nin kendisine selam vermediğini, Matiz’in ise iletişim talebine asistanı aracılığıyla yanıt verdiğini söyledi.

ALEYNA TİLKİ

ALEYNA TİLKİ’YE KIRILDIĞINI ANLATTI

Serhat Tekin’in programına konuk olan Eren, kariyerinin ilk dönemlerinde destek verdiği Aleyna Tilki’nin bir televizyon çekiminde kendisine selam vermemesine kırıldığını belirtti. Şarkıcı, buna rağmen Tilki’nin yeteneğine olan inancını koruduğunu ifade etti.

MABEL MATİZ

MABEL MATİZ’İN YANITINA ŞAŞIRDI

Üst kat komşusu Mabel Matiz ile ilgili bir anısını da paylaşan Eren, Ajda Pekkan’ın şarkı talebi üzerine Matiz ile iletişim kurmak istediğini anlattı. Eren, Matiz’in doğrudan dönüş yapmak yerine asistanı üzerinden yanıt vermesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu

Yasak aşkta feci son! Kadının eşi ansızın eve gelince olanlar oldu
Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi?

Demet'ten Petekkaya'ya tepki: Böyle bir şey denir mi?
İstanbullular dikkat! Tam 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak

Listede 15 ilçe var! Elektrik kesintisi saatlerce sürecek
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBAYCAN:

Sevgili Cenk , Ye Kürküm Ye Misali , İnsanların Makam Sahibi Olduğu , Popüler Olduğu , Ünlü Olduğu , Belli Bir Yaşın Altında Talep Gördüğü Zamanlar Vardır.Her Kes Tarafından Sevilir, Sayılır,Sorulur,Yardım İstenir,İşin İçinde Olduğu Zamanların Olduğu Dönemler Biterse Maalesef Bunlar Yaşanır, Yani Zaman Geçtikçe Sana Karşı Davranışlarda,Bakışlarda,Arama Sormalarda Azalma ve sonrasında ise Artık Oyunda Değilsin Derler ve İlişkiler Kesilir. Seni Seviyoruz , Takılma Böyle Şeylere .Onların Ayıbı Olarak Kalsın.Senden Kaynaklı O İKİ İsmi Dinlemeyeceğim , Haberlerine Bakmayacağım , Söz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdoğan Avcı:

Bak sen ne olur dinle la yoksa onlarda cenk gibi olurlar sonra onlarında sitemini dikkate alırsın bu böyle sürer giderse kendin çal kendin oyna biz ne yaparız ozaman

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşten çıkarılma korkusuyla yağmurda çalıştılar! 19 yaşındaki Mazlum akıma kapılıp hayatını kaybetti

Çalışmak istemediler, şef ısrar etti! 19 yaşındaki Mazlum öldü
Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi

Türkiye, Arabistan'a asker göndermeli mi? Özel safını belli etti
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Bilim dünyası heyecanlı! Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu
Bryan Cranston’dan RJ Mitte’ye veda: Seni özleyeceğim oğlum

Rol arkadaşına böyle veda etti: Seni özleyeceğim oğlum
Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya yanıt: Çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim

Hülya Avşar, Petekkaya’nın sözleri sonrası sessizliğini bozdu: Üzülme
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı

Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı!
Tapınakta dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı

Dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı
Uçaktaki görevlilere saldırdığı için gözaltına alınan Selma Blair'in avukatı: İlaçlarını almamış

Kabin görevlisini ısırıp, uçağı birbirine katmıştı! Serbest bırakıldı