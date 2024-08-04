İran'da suikaste uğrayan Hamas lideri için Türkiye'de yürüyüş düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Bolu, Kocaeli ve Karabük'te yürüyüş düzenlendi.

Bolu'da Filistin'e Destek Platformu üyeleri ile vatandaşlar, Heniyye'nin İran'da uğradığı suikast nedeniyle "Gazze'nin Sesi İsmail Heniyye'nin Vasiyeti" adlı yürüyüş için İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kadı Cami önünde bir araya geldi.

Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan grup, sloganlar atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından Filistin ve Gazze'yle ilgili şiirler okundu.

Yürüyüşe katılan gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in son zamanlarda mülteci kamplarına saldırdığını, çadırlarda yaşayan silahsız insanları kaçırarak işkence yaptığını söyledi.

"Bizim sadece şehidimiz yok, bir de yaşayan şehitlerimiz var" diyen Dilipak, yaşayan şehitlerin ölmeden önce öldüğünü ifade etti.

Dilipak, Gazze'nin kendileri için sadece vicdan meselesi değil aynı zamanda din davası olduğunu vurgulayarak, "Orası bizim ilk kıblemizdir. Eğer biz Allah'ın kıblesinin izzetini korumakta gaflete düşersek, Allah'ın ipini bırakırsak Allah da bizim ipimizi bırakır. O zaman, Gazzelilerin başına gelen bizim de başımıza gelir. Onun için Gazze'ye sahip çıkmak, kendi geleceğimize sahip çıkmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'deki direnişin, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarının devamı olduğunu söyleyen Dilipak, "100 yıl önce orası bizim parçamızdı. Biz oranın hizmetkarıydık. Orası aynı zamanda bizim için tarih davası." dedi.

Daha sonra grup adına açıklama yapan Memur-Sen Bolu Şube Başkanı Sami Yılmaz, İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip, tarihin en büyük imtihanını veren Gazzelilerin sesi olmak için toplandıklarını belirtti.

İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini dile getiren Yılmaz, 40 bin insanın alçakça katledildiğini, 100 binden fazla insanın da yaralandığını vurgulayarak, Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir ve mahallenin kalmadığını ifade etti.

Duayla sona eren programa, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gebze'de yürüyüş düzenlendi

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından düzenlenen yürüyüş için çok sayıda vatandaş Gebze Eski Çarşı'da toplandı. Yürüyüşte İsrail aleyhine slogan atan ve Filistin'e destek veren pankartlar taşıyan eylemciler, Gebze Kent Meydanı'na ulaştı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklaması yapan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammed Hanefi Akbulut, siyonizmi lanetlemek ve Gazzelilerin sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Akbulut, Gazze'de, daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insanın bütün insanlığın sessiz bakışları arasında çaresizce sıranın kendilerine gelmesini beklediğini dile getirerek, "Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar. Meleklerin lanet okuduğu, şeytanların hayranlıkla izlediği bu alçakça, namussuzca vahşet karşısında BM çaresiz, BMGK ikiyüzlü, uluslararası toplum sessiz." diye konuştu.

Siyonist katillerin, Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Heniye'ye yürekleri kahreden elim bir suikast düzenlendiğini anlatan Akbulut, şöyle devam etti:

"Şehidimize Allah'tan rahmet, ümmetimize başsağlığı diliyoruz. Onlar Heniye'yi öldürdüklerini sanıyorlar oysa Allah yolunda öldürülenler 'ölüler' değildir ve onlar Rabb'imizin katında rızıklanmaktadırlar. Onlar, bu suikastlarla direnişi durduracaklarını, Filistin'in direncini kıracaklarını, özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar ama yine yanılıyorlar ve yanıldıklarını gün gelecek görecekler."

Akbulut, Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu vurgulayarak, "Bir çakıl tanesinde bile meşru bir hakkı olmayan, Filistin'deki bir zeytin ağacı kadar bile tarihi olmayan İsrail, 139 ülkenin tanıdığı, başkenti Kudüs olan Filistin devletinden defolup gitmelidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İran'da suikasta uğrayan Heniye ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatlarını kaybedenler için dua edildi.

Yürüyüşe, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karabük

Yenişehir Camisi önünde toplanan Karabük Filistin'e Destek Platformu temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizlerle Kemal Güneş Caddesi'ne kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1917'de Osmanlı Devleti'nin Kudüs'ten çekildiği gün siyonizmin oyunlarının başladığını söyledi.

1948'de siyonistlerin terör devleti kurduğunu ifade eden Arslan, "İsrail'i kuran bütün örgütler terör örgütüydü. Onun için sakın 7 Ekim'den falan başlatmayın Filistin direnişini. 107 yıllık bir geçmişi var. Emperyalizmin kazananları İngilizlerin oyunuyla Filistin toprakları Siyonistlere peşkeş çekildi." dedi.

Arslan, Filistin'de 107 yıldır mücadelenin sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz oradan gittik zulüm başladı. Filistin, 4 asır o topraklarda barış ve kardeşliği inşa etmiş, farklı dinlerin bir arada barış içinde yaşamasını sağlamış Osmanlı'nın eyaletidir. Bu topraklar mukaddes topraklardır. Buraya sırtımızı dönemeyiz. 'Bize ne?' diyemeyiz. İnancımız gereği orada olmak zorundayız. Tarihin bize yüklediği büyük bir sorumluluk var. Dört asır o toprakların tapusu elimizde. Bize ne diyemeyiz."

Grup adına basın açıklamasını yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Zeki Öz de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

Yürüyüşe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve vatandaşlar katıldı.