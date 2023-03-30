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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza! 54 araç birbirine girdi, yaralılar var

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TEM Otoyolu Bolu geçişinde 54 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, otoyolun Ankara yönü tamamen ulaşıma kapandı.

Öğleden sonra, TEM Otoyolu'nun Bolu Batı gişeleri ile Çaydurt gişeleri arasında kar yağışı nedeniyle araçların kayması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre otomobil, otobüs, minibüs ve kamyondan oluşan toplam 54 araç kazaya karıştı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza! 54 araç birbirine girdi, yaralılar var

ANKARA İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine ekipler olay yerine gelirken, yaralanan kişiler ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza! 54 araç birbirine girdi, yaralılar var

İSTANBUL İSTİKAMETİNDE ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

İstanbul istikametinde de meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler:

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza! 54 araç birbirine girdi, yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza! 54 araç birbirine girdi, yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza! 54 araç birbirine girdi, yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza! 54 araç birbirine girdi, yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza! 54 araç birbirine girdi, yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza! 54 araç birbirine girdi, yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza! 54 araç birbirine girdi, yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza! 54 araç birbirine girdi, yaralılar var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Tragger Ankara Bolu Güncel Haberler

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