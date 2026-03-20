Balkanlar'da Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını kıldı

Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Karadağ'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.

Program kapsamında ilahiler okundu, dualar edildi.

Ramazan Bayramı namazı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yaptırılan Üsküp Camisi'nde de kılındı. Cami içinde yer bulamayanlar avluda namaz kıldı.

Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova

Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda binlerce Müslümanın katılımıyla icra edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazını kılmak için buluştu.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, namazı kıldırdıktan sonra verdiği hutbede, dünyadaki sorunlara değinerek, Müslümanların birlik olması gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek'in ülkede yaşayan herkesin ortak vatanı olduğunu, halkın barış ve düzenden yana durduğunu belirtti.

Banjaluka şehrindeki Ferhat Paşa Camisi'nde yüzlerce Boşnak bayram namazı için toplandı. Öte yandan, Zenica, Mostar ve Srebrenitsa'daki camilerde de bayram namazı coşkusu yaşandı.

Kosova'da ise merkezi tören başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde gerçekleşti. Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde de Müslümanlar, Sinan Paşa Camisi'nin yanı sıra kentteki diğer camileri doldurdu.

Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Müslümanlar, şehirdeki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde bayram namazı için buluştu.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şehirle aynı ismi taşıyan camide bayram namazı idrak edilirken, Sisak şehrinde yaşayan

Müslümanlar, bayram namazını Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde kıldı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa ve diğer şehirlerde de tüm camilerde bayram namazı kılındı.

Bulgaristan

Bulgaristan genelinde sabah saatlerinde bayram namazı dolayısıyla camiler doldu taştı.

Başkent Sofya'daki Müslümanlar, ibadete açık tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi Camisi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 300 kişilik kapasiteli, halk arasında "Banyabaşı" adı ile bilinen caminin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cemaatin büyük bölümü namazını caminin önündeki kaldırımlarda kıldı.