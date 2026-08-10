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Bahçeli ile DEM Parti arasında samimi selamlaşma

Bahçeli ile DEM Parti arasında samimi selamlaşma Haber Videosunu İzle
Bahçeli ile DEM Parti arasında samimi selamlaşma
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"Çerçeve yasa" teklifini görüşmek üzere toplanan TBMM'de, parti genel başkanlarının Genel Kurul'a katılmak üzere gelmesi nedeniyle kuliste hareketli anlar yaşandı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar kuliste oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.

  • TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere saat 11.00'de toplandı.
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuliste DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile tokalaştı.
  • Pervin Buldan, Bahçeli'ye 'Nasılsınız? Hayırlı olsun. Selam vermek istedik' diyerek selamlaştı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere saat 11.00'de toplandı. 

Teklifin görüşmelerine katılmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile  İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da geldi. İYİ Parti'nin grup önerisinin görüşülmesinden sonra saat 12.20 sıralarında TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma 15 dakika ara verdi. Bu sırada Devlet Bahçeli kulise geçerek kurmaylarıyla oturumun başlamasını bekledi. 

DEM PARTİLİLER BAHÇELİ İLE TOKALAŞTI

Bu arada Genel Kurul'daki görüşmeleri izlemek üzere kulise DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile diğer DEM Partili kurmaylar geldi. Bakırhan, Hatimoğulları, Buldan ve Sancar, Devlet Bahçeli'nin bulunduğu bölüme yönelerek Bahçeli ile tokalaştı. Pervin Buldan, Bahçeli'ye "Nasılsınız? Hayırlı olsun. Selam vermek istedik" dedi. Selamlaşmanın ardından DEM Partililer Genel Kurul'a geçerken, MHP lideri de kurmaylarıyla birlikte Genel Kurul Salonu'na girdi. 

Öte yandan Bahçeli kuliste otururken, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da Bahçeli'nin yanına giderek selamlaştı.

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRevolver:

Kimleeer kimlerle beraber

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