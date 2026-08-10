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Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi gözaltına alındı

Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi gözaltına alındı
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Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Terzi hakkında daha önce Musiala transferiyle ilgili haberleri ve kulübün tekzip yayınlamasının ardından sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Burak Doğan'ın haberine göre Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Terzi hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlaması kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

MUSIALA HABERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Burhan Can Terzi, Galatasaray'ın Jamal Musiala transferiyle ilgili yaptığı haberler nedeniyle şikayet edilmişti. Galatasaray'ın söz konusu transfer haberlerine ilişkin tekzip yayınlamasının ardından Terzi'nin sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Burhan Can Terzi'nin soruşturma işlemlerinin devamı için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Terzi hakkındaki soruşturma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ne demiş de bizi yanıltmış yazaydınız da öğrenseydik. Böyle haber mi olur , gerekçe yok , iddianame yazılacaksa neye dayanılacak vs..

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

MESELA İYİ BİR KULÜBÜZ DEMİŞ...

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Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

darısı diğerlerinin başına

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Haber Yorumlarıkorkmaz_58_:

hayırdır ? çeyrek asırdır gs yi destekleyen her şeyine göz yuman canlarım şimdi yavaş yavaş toplamaya başladı ?

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