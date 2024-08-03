Hamas liderinin suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Eskişehir'de protesto edildi.

Balıkesir Sivil Toplum Platformunun çağrısıyla Şeyh Lütfullah Camisi önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrağının arkasında yürüyerek Ali Hikmet Paşa Meydanı'na ulaştı.

Burada Platform adına basın açıklamasını okuyan Ercan Kuter, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihinin en büyük soykırımını yaptığını söyledi.

Gazze'de planlı programlı bir soykırım uygulandığını vurgulayan Kuter, "Hitler Avrupa'sının, soykırımcı ABD'nin şımarık çocuğu İsrail öldürdükçe alkışlanıyor, daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor. Gazze kasabı, Hitler artığı katil Netanyahu, Nazi meclisinden farksız ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşturulmakla kalmıyor, öldürdüğü çocuklar için dakikalarca ayakta alkışlanıyor." diye konuştu.

Yalova

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Memur-Sen ve GÖNÜLDER şubeleri tarafından düzenlenen gösteri, Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasıyla başladı.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı protestoda, GÖNÜLDER Sözcüsü Hacı Ömer Anlayışlı, Gazzeli gazeteci Zekeria Farhat ve yazarlar konuşma yaptı.

Program, Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün dua okumasıyla sona erdi.

Kütahya

Kütahya'da, akşam namazının ardından tarihi Ulu Cami önünde toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Zafer Meydanı'na yürüdü.

Protestoya katılan Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı konuşmada, Kütahya halkının her zaman olduğu gibi zulme karşı sessiz kalmadığını dile getirdi.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Ülfet Balon da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana planlı ve programlı şekilde katliamlarını sürdürdüğünü söyledi.

Kütahya'da sivil toplum kuruluşları olarak katliama ve soykırıma tepki göstermeye devam edeceklerini belirten Balon, "Mazlumun ahı sonları olacak. Bin yıl da geçse İsrail soykırımcı olarak anılacaktır. Gazze'de yapılan soykırım bir an önce durmalı ve katliamların durması için tüm insanlık ayağa kalkmalıdır." dedi.

Program, Gazze'de şehit olan Filistinliler ile Heniyye için dua edilmesiyle tamamlandı.

Çanakkale

Çanakkale'de de Filistin Dayanışma Platformu ve çeşitli sendikaların desteğiyle yürüyüş düzenlendi.

Akşam namazı sonrası Necip Paşa Camisi önünde toplanan vatandaşlar, buradan Kordon Boyu'nu takip edip İskele Meydanı'na ulaştı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan, slogan atan çok sayıda kişi, İsrail'in sürdürdüğü zulme tepki gösterdi.

Eskişehir

Eskişehir'de, Kardeşlik Platformunca düzenlenen protesto için Reşadiye Camisi'nin önünde toplanan grup, Ulus Anıtı'na yürüdü.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da katıldığı yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu. 5 yaşındaki Elif Hüma Görsoy, Pakistan'ın milli şairi ve düşünürü Muhammed İkbal'in "Filistin" adlı şiirini okudu.

Burada grup adına konuşan Memur Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi İbrahim Akar, 3 milyon civarında Gazze halkının insanlığın sessiz bakışları arasında sıranın kendilerine gelmesini beklediğini söyledi.

Filistin'de planlı bir soykırım uygulandığını dile getiren Akar, "Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camilerde ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar. Şeytanların hayranlıkla izlediği bu vahşet karşısında uluslararası toplum sessiz." ifadesini kullandı.