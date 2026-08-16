Bakanlar Diyarbakır'da: Terörsüz Türkiye vurgusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakanlar Çiftçi ve Bak, çeşitli temaslarda bulunmak ve Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurum spor FK arasında oynanacak futbol müsabakasını izlemek için kente geldi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, temasları kapsamında Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çiftçi, daha sonra Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Bakan Çiftçi daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile AK Parti İl Başkanlığına geçerek, burada partililerle bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda rekor bir oyla kabul edilerek, yasalaştığını belirtti.

Artık yeni bir aşamada olunduğunu ifade eden Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak süreci dört kelimeyle özetliyoruz. Bir, 'tasfiye', iki 'teyit', üç 'denetim', dört 'normalleşme'. Artık yeni bir boyuta geçtik. İçişleri Bakanlığı olarak bu ve bundan sonraki süreçte Terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz. Süreci dikkatle izliyoruz. Akamete uğramaması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." dedi.

Bugün kentte bulunmalarının sebebinin Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurum spor FK arasında oynanacak futbol müsabakasını izlemek olduğunu belirten Çiftçi, güzel bir maç olmasını, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Çiftçi, "Bu maç burada güzel başlar, bundan sonra da devam ederse bunun 'Terörsüz Türkiye' sürecine mutlaka olumlu yönde katkı sunacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"50 yıllık prangalardan kurtulacağız"

Bu sürecin sadece siyasilerin yönetmesi gereken bir süreç olmadığına işaret eden Çiftçi, burada spor kulüplerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, vatandaşlara da görev düştüğünü söyledi.

Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi, bir eşiği daha atlamış olacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Onun için hepimizin bu konuda elinden geleni yapmasında devlet, millet açısından fayda var."

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyon

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasına değinen Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bu kapsamda bir operasyon düzenlediklerini anımsattı.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarları döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada üst örgüte, üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, büyük para hareketleri, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum, gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz ByLock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var. Üst kademe, üç kademeli doğrulama ile uygulamaya girebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro değerinde büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok."

Bakan Çiftçi, bugün maçın güzel bir şekilde neticelenmesini, "Terörsüz Türkiye" sürecine olumlu katkılar sunmasını dilediğini belirterek, buna da herkesin el birliğiyle destek vereceğini kaydetti.

"Herkesi barışa, dostluğa, güzel bir müsabakaya bekliyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak da sporun, birleştirici ve iyileştirici gücüne inandıklarını söyledi.

Bak, "Sporun bu birleştirici gücünü hep birlikte yaşamalıyız. Herkese görev düşüyor. Sporun bu süreçte çok çok büyük etkisi var." ifadelerini kullandı.

Kentte yürütülen spor yatırımlarına değinen Bak, şöyle konuştu:

"Birkaç müjdeyi de burada söyleyeyim. Valimizle ve milletvekillerimizle görüşüyoruz. İlçelerimize yüzme havuzları, yarı olimpik yüzme havuzları, olimpik yüzme havuzları, spor salonları, ilimizin çeşitli bölgelerine halı sahalar, gençlik merkezleri yapıyoruz. Onlarla ilgili de görüşmelerimizi yaptık. Yeni tesisler yapacağız. Sadece birkaç örnek vereyim. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi çerçevesinde de Türkiye'de 12 milyon gencimize, insanımıza yüzme öğrettik. Dolayısıyla bu çok büyük bir şey. Bu zamana kadar AK Parti iktidarları döneminde yani 25 yıl içerisinde yaklaşık 700'ün üzerinde yarı olimpik, olimpik yüzme havuzu yapılmış, 150'sinin inşaatı devam ediyor. Yani yaklaşık 1000 yarı olimpik, olimpik havuz ülkemize kazandırılmış oluyor ve pek çok gencimiz yüzmeyi öğreniyor."

Bakan Bak, Diyarbakır'da gençlere yönelik yürütülen hizmetlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"3 bin 500 kişilik öğrenci yurdu yapıyoruz. Üniversitede okuyan öğrencilerimiz daha rahat konaklasınlar ve barınma ihtiyaçları karşılansın diye. Projesi bitti, yapımına başlıyoruz. Bu kapsamda birkaç hususu milletvekillerimizle değerlendirdik. Onların destekleri, yol göstermeleri ve şehrin bütün dinamikleri çerçevesinde bunları gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin 25. yılını kutladıklarını anımsatan Bak, "Bu başarı hepinizin başarısı. Bu başarı AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletin, teşkilatların başarısı, bu yadsınamaz. Dünyada hiçbir siyasi hareket bu kadar uzun süre iktidarda kalamamış. Bunun gücü milletten geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Bu partiyi millet kurdu. Bu, milletin partisi.' dedi. Dolayısıyla AK Parti olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerle beraber çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bugün barışın, birlik ve beraberliğin olduğu şehre geldiklerini dile getiren Bak, Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasında oynanacak futbol müsabakasını izleyeceklerini, iki takıma da başarı dilediklerini söyledi.

Bakan Bak, "Tribünlerde herkesi barışa, dostluğa, güzel bir müsabakaya bekliyoruz. Her şey güzel olsun. Yeni sezon başarılı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakanlar Çiftçi ve Bak ile Vali Murat Zorluoğlu, daha sonra Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin yakınlarını merkez Kayapınar ilçesindeki taziye evinde ziyaret ederek, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra Bakanlar Çiftçi ve Bak, MHP Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Miktat Arslan ve partililerle görüştü.

Bakanlar Çiftçi ve Bak'a temaslarında, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman ile AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer eşlik etti.

Kaynak: AA