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'En zengin 100 Türk' listesindeydi! İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

'En zengin 100 Türk' listesindeydi! İş insanı Birol Altınkılıç hayatını kaybetti
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Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu’nun kurucusu Birol Altınkılıç, 66 yaşında hayatını kaybetti. Ailesiyle doğum günü için Fransa’nın Monte Carlo kentinde bulunan Altınkılıç’ın kalp krizi geçirdiği ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Altınkılıç, 2020’de 500 milyon dolarlık servetiyle Forbes Türkiye’nin en zengin 100 Türkü arasında yer almıştı.

Kahve Dünyası ile Altınmarka Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç’tan acı haber geldi. 66 yaşındaki Altınkılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

MONTE CARLO'DA HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre Altınkılıç, Monaco Prensliği’ne bağlı Monte Carlo’da ailesiyle birlikte doğum günü kutlaması için bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Olayın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altınkılıç’ın vefatı iş dünyasında üzüntüyle karşılandı.

FARKLI ŞİRKET VE MARKALARIN KURUCUSUYDU

1992 yılında Altınmarka Gıda’yı kuran Birol Altınkılıç, ilerleyen yıllarda bünyesinde farklı şirket ve markaları barındıran Altınmarka Grubu’nu oluşturdu. Grubun en bilinen markalarından Kahve Dünyası ise 2000’li yılların başında İstanbul Eminönü’nde açılan ilk mağazasıyla faaliyetlerine başladı. Kahve ve çikolatanın yanı sıra dondurma ve unlu mamuller alanında da üretim yapan marka, zamanla Türkiye genelinde geniş bir mağaza ağına ulaştı.

Birol Altınkılıç 

YURT DIŞINA AÇILDI

Kahve Dünyası, 2011 yılında Londra’da açtığı mağazayla Türkiye dışındaki ilk adımını attı. Marka, sonraki yıllarda büyümesini sürdürerek Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da faaliyet göstermeye başladı.

Altınmarka Grubu da kakao işleme ve çikolata üretimindeki yatırımlarıyla uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketlerden biri haline geldi. Grup, farklı ülkelere ürün ihraç ederken çok sayıda büyük gıda şirketine de hammadde ve endüstriyel çikolata tedarik etti.

'EN ZENGİN 100 TÜRK' LİSTESİNDEYDİ

Altınkılıç, Forbes Türkiye’nin 2020 yılında yayımladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 500 milyon dolarlık servetiyle 79’uncu sırada yer almıştı.

Kaynak: Haberler.com
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