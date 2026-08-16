Ata dakikalarca şiddet uyguladı, dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanında bulunan ata vurmaya başladı.

HAYVANIN BAĞRIŞLARINI DUYAN KOŞTU

Şiddete maruz kalan atın bağırışlarını duyan çevredekiler duruma tepki göstererek şüpheliye müdahale etti. Çevredekilerin müdahalesi üzerine şüpheli, atla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ata şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, şüphelinin ata vurduğu anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, atın bağırışlarını duyan kişilerin olay yerine gelerek şüpheliye müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı