Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar Haber Videosunu İzle
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayy ip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Süreci yakından takip etmekteyiz." dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde ve 5.99 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.
  • Deprem Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, İzmir ve Manisa gibi çevre illerde hissedildi.
  • AFAD ve ilgili kurumlar saha tarama çalışmalarına başladı ve şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmadı.

Balıkesir'de korkutan bir deprem meydana geldi.

SINDIRGI'DA 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 5,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Deprem, başta Çanakkale ve İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Bursa, İzmir ve Manisa gibi birçok ilde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından yaptığı açıklamada, sarsıntıdan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptı açıklama şu şekilde: " Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

BAKAN YERLİKAYA: AFAD VE İLGİLİ KURUMLAR SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA DERHAL BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına derhal başladığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından bakanlardan peş peşe açıklama! İşte son durum

BAKAN MEMİŞOĞLU: BİLDİRİLEN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından bakanlardan peş peşe açıklama! İşte son durum

BAKAN URALOĞLU: İLETİŞİM ALTYAPIMIZDA ŞU AN İÇİN HERHANGİ BİR SORUN BULUNMAMAKTA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, depremin ardından iletişim altyapısında herhangi bir sorunun bulunmadığını kaydetti: "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

BTK: İLETİŞİMDE HERHANGİ BİR KESİNTİ YOK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezinin, operatörlerimizden aldığı raporlar, bölgemizde bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti olmadığını göstermektedir. İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU: SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya üzerinden, "Sındırgı ilçemizde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

İSTANBUL VALİLİĞİ: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR HASAR İHBARI ALINMADI

İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından saha ekiplerimizin ve ilgili birimlerin tespit çalışmaları devam etmektedir. İstanbul'umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamış olup, ilgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

AFAD'DAN HASARLI YAPILARA GİRİLMEMESİ UYARISI

AFAD, depremin ardından, bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi uyarısında bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadelerine yer verildi.

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN "DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER" KILAVUZU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise depremin ardından "Deprem sonrasında yapılması gerekenler" kılavuzu yayımladı:

  • Önce kendi emniyetinizden emin olun.
  • Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.
  • Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.
  • Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.
  • Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun.
  • Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin.
  • Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.
  • Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.
  • Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır.
  • Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız.
  • Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

