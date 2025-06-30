Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
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Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
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Türkiye son 1 haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Bilecik ve Hatay'da yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarında 50 binin üzerinde vatandaşın geçici olarak güvenli bölgelere alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.Yerlikaya; Balıkesir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı.

"60 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ"

İlk belirlemelere göre; Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir'de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı" alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır."

Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlkurt:

Teroru Boyle mi bitirdiniz? Dagdakiler, sadece ovaya kentlere caddelere banklara kadar indi.

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Haber Yorumlarıemre.tuncdemir:

hatay da fırtınanın etkisiyle yangın çok büyüdü.Allah yardım etsin.

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

CHP İLE UĞRAŞI DURACAĞINIZA YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ ALIN.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Acil yardım ödeneği gönderileceğine acilen yardımlar çok önceden alınsa daha iyi olmaz mıydı

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