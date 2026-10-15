Haberler

Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı Haber Videosunu İzle
Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1, Fenerbahçe'nin ise Aston Villa'ya 6-0 yenilmesinin ardından Ahmet Çakar'ın maçlar öncesinde yaptığı tahmin dikkat çekti. İki temsilcimizin toplamda en az 5 gol yiyeceğini ve en fazla 1 gol atacağını söyleyen Çakar'ın öngörüsü gerçekleşti.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
  • Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi.
  • Ahmet Çakar, maçlardan önce iki takımın toplamda en az 5 gol yiyeceğini ve atacağı gol sayısının 1'i geçmeyeceğini tahmin etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, aldıkları ağır yenilgilerle taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Galatasaray sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olurken, Fenerbahçe İngiltere deplasmanında Aston Villa karşısında 6-0'lık yenilgi yaşadı. İki takımın toplam 10 gol yemesi ve yalnızca 1 gol atmasının ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın maçlardan önce yaptığı açıklamalar yeniden dikkat çekti.

GÜNLER ÖNCESİNDEN TAHMİN ETMİŞ

Beyaz Futbol programında iki temsilcimizin Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını değerlendiren Ahmet Çakar, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin mağlup olacağını öne sürmüştü.

Çakar, iki takımın rakiplerinden toplamda en az 5 gol yiyeceğini, atacakları toplam gol sayısının ise 1'i geçmeyeceğini iddia etmişti.

"EN AZ 5 GOL YERLER, ATACAKLARI 1'İ GEÇMEZ"

Tahminini program sırasında tahtaya da yazan Çakar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray ve Fenerbahçe kaybedecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplam yediği gol sayısı 5 ve üzerinde olacak. Yani Galatasaray 4 yer, Fenerbahçe 1 yer, 5 eder. Galatasaray 5 yer, Fenerbahçe 3 yer, 8 eder. En az 5 olacak, bunun 6, 7, 8, 9 olma ihtimali de var."

Çakar, iki takımın hücum performansıyla ilgili ise "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakip ağlara atacağı gol sayısı da en fazla 1 olur." demişti.

İKİ TAKIM TOPLAM 10 GOL YEDİ

Karşılaşmaların ardından Çakar'ın tahmini gerçekleşti. Galatasaray, Barcelona karşısında kalesinde 4 gol görürken rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Fenerbahçe ise Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Böylece iki temsilcimiz toplamda 10 gol yiyip yalnızca 1 gol atarken, Çakar'ın maçlardan önce yaptığı tahmin sonuçlarla örtüştü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp

Selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı arttı, 4 kişi de kayıp
Sağanak sonrası çaya araç düştü, 1 kişi kayıp

Araç çaya düştü, 1 kişi kayıp! Yakınlarının feryadı yürek dağladı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat AKTAS:

Gs 2 gol attı. Ofsayt oyun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel felaketine ilişkin bilançoyu paylaşan Vali Gül'den önemli uyarı

Sel felaketindeki bilançoyu paylaşan Vali Gül'den hayati uyarı

Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı?

Lüks evinin önü göle döndü! Takipçilerine sordu: Bizim eve dolar mı?
'Hayırsever' kılıfıyla insanları zehirliyorlardı! Uyuşturucu baronları deşifre oldu! 'Abla' ve 'Baroniçe' de var

"Hayırsever" kılıfıyla gizlendiler! Uyuşturucu baronları deşifre oldu
Nazan Öncel: Bütün yollar sele teslim, mahsur kaldık

İstanbul'daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kaldı: Felaket...
Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!

Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü

Selin vurduğu İstanbul'da günün en ilginç görüntüsü
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bir dönem resmen kapandı