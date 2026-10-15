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Balıkesir'de sağanak felaketi! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu

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Balıkesir'de sağanak felaketi! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu Haber Videosunu İzle
Balıkesir'de sağanak felaketi! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar, Çaylak Köprüsü'nde çökmeye neden oldu. Yağmur sularının yol açtığı tahribat nedeniyle hasar gören köprü, güvenlik amacıyla araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilirken, ulaşım alternatif güzergahlardan kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.

  • Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Çaylak Köprüsü'nde aşırı yağışların ardından çökme meydana geldi.
  • Çaylak Köprüsü hem araç hem de yaya geçişine tamamen kapatıldı.
  • Trafik alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Balıkesir'de sağanak yağışların ardından Susurluk ilçesindeki Çaylak Köprüsü'nde çökme meydana geldi. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede köprü kullanıma kapatılırken trafik alternatif yollara yönlendirildi.

AŞIRI YAĞIŞLAR KÖPRÜDE ÇÖKMEYE NEDEN OLDU

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkisini artıran aşırı yağışlar, bölgedeki altyapıya zarar verdi. Yoğun yağışın ardından biriken ve akışa geçen sular, ilçede bulunan Çaylak Köprüsü'nde tahribata yol açtı. Yağış sularının neden olduğu hasar sonucunda köprünün üzerinde çökme meydana geldi. Köprüde oluşan hasar nedeniyle ulaşımın güvenli şekilde sürdürülemeyeceği değerlendirildi. Yaşanan gelişmenin ardından ilgili birimlere bilgi verildi ve bölgede güvenlik önlemleri alınması için çalışma başlatıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çaylak Köprüsü'nde meydana gelen çökmenin bildirilmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Köprüde oluşan hasarın araçlar ve yayalar açısından tehlike oluşturabileceği göz önünde bulundurularak ulaşımın durdurulmasına karar verildi. Ekipler, yeni bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla köprünün kullanımını tamamen durdurdu. Çaylak Köprüsü, hem araç hem de yaya geçişine kapatıldı. Alınan önlemle birlikte hasarlı köprü üzerinden geçiş yapılmasının önüne geçildi.

ARAÇ VE YAYA ULAŞIMINA TAMAMEN KAPATILDI

Köprüde meydana gelen çökmenin ardından bölgede ulaşım düzeni değiştirildi. Susurluk'taki Çaylak Köprüsü'nü kullanan araçların geçişine izin verilmezken yayalar için de aynı güvenlik önlemi uygulandı. Köprünün tamamen kapatılmasıyla birlikte trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi. Bölgedeki ulaşım, köprünün kullanılamaması nedeniyle diğer yollar üzerinden kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları149614:

Yolları kim yapıyor

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Haber YorumlarıErsan Yasar:

Bu suyla yıkılmış ise hasan yapmıştır.

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