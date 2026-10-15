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Ortalık karıştı! Vlahovic'e ülkesi Sırbistan'dan sert tepki

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Ortalık karıştı! Vlahovic'e ülkesi Sırbistan'dan sert tepki
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Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic'in Sırbistan Milli Takımı'nda forma giymemesi ülkesinde tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş’ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, milli takım tercihleri nedeniyle kendi ülkesinde eleştirilerin odağı haline geldi. Bu yıl sakatlık gerekçesiyle Sırbistan Milli Takımı'nın hiçbir maçında görev almayan yıldız futbolcunun, milli aranın ardından Beşiktaş formasıyla sahaya çıkıp gol atması tartışmaları beraberinde getirdi.

BOGDANOVIC'TEN OLAY SÖZLER

Eski Sırp futbolcu Rade Bogdanovic, Vlahovic’in milli takıma katılmama kararını iğneleyici bir dille eleştirdi. Bogdanovic, Sırp golcünün durumunu değerlendirirken, "Bence bu maçlarda testis bölgesinde gizli bir ağrısı vardı" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

SIRBİSTAN MİLLİ TAKIMI ZOR DURUMDA

Dusan Vlahovic’in kadroda bulunmadığı süreçte Sırbistan Milli Takımı ağır bir darbe aldı. Sırplar, UEFA Uluslar Ligi’nde çıktıkları 4 karşılaşmanın tamamından mağlubiyetle ayrıldı.   

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıY. Selim:

önce yaptığın hareketi bilecen öyle millete sallamak kolay tabii

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