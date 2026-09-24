Bakan Tekin, Turgutlu'daki saldırı okulda değil diyerek velilere takip çağrısı yaptı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırının okulda gerçekleşmediğini belirterek, velilere çocuklarının sosyal medya ve online oyunlarda kimlerle konuştuğunu takip etmeleri çağrısında bulundu. Tekin, okullarda kamera, turnike, yüz tanıma sistemi, el dedektörü ve acil durum butonları gibi önlemleri kapsayan "tedbirler silsilesi" başlatıldığını, 31 bin bahçe görevlisinin görevlendirilmesi kapsamında 23 binden fazlasının göreve başladığını bildirdi.

"Turgutlu'da bir okul saldırısı olmadı. Okul saldırısı dendiğinde Maraş'taki okul saldırısıydı. Burası bence çok önemli çünkü tam bir gün öncesinde, biz İçişleri Bakanımızla birlikte 7 bakanlık, toplam ortak, her bakanlığın görev alanını tanımladığımız, yaz boyunca yaptığımız, başlattığımız çalışmaları kamuoyu ile paylaştığımız bir basın toplantısı yaptık, protokol imzaladık. Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Saldırı okulda olmadı fakat şunun altını çizmek istiyorum: Bu saldırıyı sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet ve benzeri üzerinden okumamak gerekiyor.

"RUHSATLI SİLAHLARIN ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERDE OLMASI GEREKİYOR"

Okula, olaya şöyle bakmak gerekiyor: Evinde, duvarda asılı bir av tüfeği olan bir ailenin, tıpkı evde ilaçları nasıl çocuklardan, çocukların erişemeyeceği yerden saklayın tarzında uyarılar varsa, bu türden sağlığa zararlı şeylerle ilgili olarak 'Çocukların erişemeyeceği yerlerden saklayın' uyarısı varsa, ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir, ruhsatlı silahlar zaten kayıt altında ama lütfen bu çocukların erişemeyeceği yerlerde bu silahların olması gerekiyor. Çocuk oradan silahı alıyor, boyu kadar çıkıyor, sokakta yürüyor. Biz şunu arzu etmiyoruz: Okullarda polislerin yoğun bir biçimde bulunduğu okul, özgürlükçü bir eğitim öğretim ortamı olamaz. Biz zaten tedbirlerimizi aldık bu anlamda ama bu anlamda toplumsal güvenlik hepimizin güvenliği. Toplumun tamamını ilgilendiriyor, aileleri ilgilendiriyor. Evinde silah olan aileler sadece o da değil, başka tür, başkasına zarar verilebilecek her türlü olay... Daha önceki yıllarda şunları da görüyorduk: Bir çocuk babasının arabasının anahtarını çalıp kalabalığa giriyor. Bunların hepsi bu açıdan gözden geçirilmesi lazım. Ailelerimizin sorumlulukları var, onların yerine getirilmesi lazım.

"AKRAN ZORBALIĞINDAN BAHSEDİYOR"

Manisa Turgutlu'daki olayda da çocuk büyükannesinin, büyükbabasının evindeki av tüfeğini alıp, ilk ifadelerinde akran zorbalığından bahsediyor ama çocuk henüz akran zorbalığı dediğimiz şeyi görebilecek kadar okula gitmemiş. Zaten yeni kayıtlı 9. sınıfa, 2 ya da 3 gün devamsızlığı var, kayıt sürecinden dolayı toplam 2 ya da 3 gün okula gitmiş. Akran zorbalığından bahsetmek mümkün değil ama çocuk ifadelerinde bundan bahsediyor, sonra farklı şeyler söylüyor. Ama başka şey daha var: Anadolu'da bizim kültürümüzde çocuklarımıza anne baba olarak ilk söylediğimiz şeylerden biri, 'Sokakta her gördüğünüzün, her söylediğine inanmayın. Yabancılarla konuşurken dikkatli olun.' Peki, gerçek alemde bunu söylüyoruz çocuklarımıza, sanal alemde kimlerle konuştuğunu, kimlerle sohbet ettiğini, kimlerin çocuklarımızı manipüle ettiğini takip ediyor muyuz?

"ÇOCUKLARI PSİKOLOĞA GÖTÜRMEK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

Çocuklarımız oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarından, sosyal medya platformlarından hep hesap numarası gibi maddi şeylere odaklanıyoruz ama kişisel verileri paylaşıyor olabilir, özel fotoğraflarını paylaşıyor olabilir. Bunlar üzerinden tehdit, şantajla karşılaşıyor olabilir. O yüzden benim velilerden istirhamım, bu çocuğumuzla ilgili de, yani Turgutlu'daki öğrencimizle ilgili de sosyal medya platformlarındaki yazışmaları üzerinden medyaya da sirayet etti, bazı ipuçları var elimizde. En azından ondan bağımsız olarak şunu söylüyorum: Lütfen çocuklarımızın oyun oynarken, online oyunlarda, sosyal medya platformlarında kimlerle yazıştığını, neleri yazıştığını, ne tür paylaşımlar yaptığını... Çocuklarımızı psikiyatrist ya da psikoloğa ya da rehber öğretmene götürmek, görüşmesini tavsiye etmek kötü bir şey değil. Çocuklarımızın iyiliği için olan bir şey. Ben velilerden istirham ediyorum, Maraş'taki olayda da burada da başka olaylarda da bu gençlerin, bu çocukların sosyal medya platformlarındaki... Niye bir çocuk sosyal medya platformunda kendi profilinde Amerika'daki bir okul saldırısında saldırganın profil resmini kendi resmi yapar? Bir annenin, babanın bunu takip etmesi, görmesi gerekir. Sıkıntılı durum gördüklerinde, çocukları ile ilgili davranışlarında bir değişiklik gördüklerinde bunları rehber öğretmenlerle paylaşırlarsa öğretmenlerimiz bu çocuklarla ilgili gerekli adımları atacaklar. Aksi durumda çocuklarla ilgili emniyet, güvenlik tedbirleri alınması gerekecek ve farklı boyutlara varacak. Benim velilerden istirhamım bu.

"TEDBİRLER SİLSİLESİ BAŞLATTIK"

Her bir okulumuzu tedbirler sırasına göre kategorileştirdik. En standart tedbirimizin olduğu okullarımızda, bir kere Emniyet ve İçişleri Bakanlığımızın iletişim noktası var. Her bir okulumuzda bina içi kamera sisteminden bina çevresi kameralara kadar, binada hiçbir kör nokta bırakmayacak kadar okullarımızda kamera bağlantıları var. Kameraların bağlı bulunduğu jeneratörler, turnikeler, bazı okullarımızda yüz tanıma sistemleri, okullarımızda görevlilerimiz için el dedektörleri, acil durum butonları gibi her okulun durumuna göre kategorileştirdik ve okullarımızda bunlarla ilgili tedbirler silsilesini başlattık. Bunlar bizim tedbirlerimiz. Bunun ötesinde aldığımız başka tedbirler de var. Bahçe duvarlarının yükseltilmesinden, kapısına turnike koymamız gereken okullara kadar bunların hepsi mülki idare amirleri tarafından ve güvenlik güçleri tarafından tespitleri doğrultusunda okullarda aldığımız tedbirler. Bunlarla sorunun çözülmeyeceğinin farkındayız, bunların yeterli olmadığını farkındayız.

"23 BİNDEN FAZLA BAHÇE GÖREVLİSİ GÖREVE BAŞLADI"

31 bin kişi bahçe görevlisi olarak başlayacaktı. İçişleri Bakanımızla dün Turgutlu'da değerlendirmemizde, 23 binden fazlası resmi olarak başlayan bahçe görevlimiz var. Diğerleri de peyderpey gerekli prosedürler tamamlandıkça başlamış olacak. Her okulun pozisyonuna göre. Ortak değerlendirme toplantısının sonuçlarına göre davranılıyor.

BAKAN TEKİN, ATAMALAR İÇİN BÜTÇEYİ İŞARET ETTİ

Aralık ayı sonu itibarıyla bütçe netleştikten sonra biz oturup ilgili kamu kurumlarıyla 2027 bütçesini, konulan personelin bakanlıklara ve kamu kurumlarına dağılımını yapacağız. Onu da o zaman ilan ederiz. Şu an için alım ve atamada sayı vermemiz mümkün değil. Bizim talebimiz var ama ilgili yapılarla görüşmelerimiz sürecek. Bir neticeye vardığımızda kamuoyuyla duyururuz."

"TARTIŞMAYA AÇTIK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresine ilişkin tartışmaları izlediklerini ve bu konuda hazırlanan raporları takip ettiklerini belirterek, tartışmayı kamuoyunda ilgili aktörlerin görüşlerine açtıklarını söyledi. Tekin, farklı ülkelerde de zorunlu eğitim süresinin uzunluğu ve kısalığı konusunda tartışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, amaçlarının çocukların okuldan uzak kalması değil, daha etkili eğitim almaları olduğunu belirtti. Tekin, 12 yıllık periyotta çocuklara verilen eğitimin daha kısa sürede erişilebilir hale gelmesinin, çocukların yaşama daha erken dahil olmaları ve toplumsal katkılarının daha erken alınması açısından önemli bir kazanım olabileceğini kaydetti.