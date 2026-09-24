Para var huzur var! Osimhen'in otomobilleri dudak uçuklatıyor

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Victor Osimhen, kasık sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılmasına rağmen ülkesine gitti.

HAVALİMANINDA YENİ FERRARİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Osimhen, Lagos'ta havalimanından ayrılırken yeni süper otomobiliyle görüntülendi. Nijeryalı futbolcuyu havalimanında kırmızı renkli Ferrari 296 GTB karşıladı. Otomobilin yaklaşık 528 bin euro değerinde olduğu belirtildi.

GARAJINDA HANGİ OTOMOBİLLER VAR?

Osimhen'in lüks otomobil koleksiyonu Ferrari 296 GTB ile sınırlı değil. 27 yaşındaki futbolcunun garajında Lamborghini Urus, Lamborghini Revuelto, Rolls-Royce Cullinan ve Tesla Cybertruck modellerinin de bulunduğu belirtildi.

Yıldız futbolcunun sahip olduğu otomobillerin her biri yüksek fiyatlarıyla dikkat çekerken, Osimhen'in futbol dışındaki yaşam tarzı da lüks tercihleriyle öne çıkıyor.