Yıllarca mektuplaştılar, birbirlerine 'kardeşim' dediler! DNA testi 30 yıl sonra gerçeği ortaya çıkardı

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Hindistan'ın Mumbai kentindeki iki ayrı yetimhaneden 1980'lerin başında evlat edinilen iki kadın, Hollanda'da birbirlerine yakın yerlerde büyüdü ve yıllar sonra öz kardeş olduklarını öğrendi.

43 yaşındaki Meena Geltink ile 44 yaşındaki Minal Tijssen, doğumlarından birkaç ay sonra iki farklı Hollandalı çift tarafından evlat edinildi. İkisi de ergenlik çağının başlarında, ailelerinin kullandığı evlat edinme ajansının düzenlediği bir etkinlikte ilk kez karşılaştı.

AYNAYA BAK DEDİLER, GÜLÜŞLERİ BİLE AYNIYDI

Etkinlikte çevrelerindeki arkadaşları iki kızın birbirine ne kadar benzediğini fark etti. Meena o günü BBC'ye şöyle anlattı: “Bana ‘Aynaya bakın’ dediler. Ben de ‘Aman Tanrım, burnu tıpkı benimki gibi!’ dedim. Gülüşümüz de aynı. Akşam yemeğinde de sürekli ona bakıyordum.”

Ertesi günkü buluşmada telefon numaralarını ve adreslerini paylaştılar. Aralarında kan bağı olduğuna dair hiçbir işaret yoktu ama bağ anında kuruldu. Yıllarca mektuplaştılar ve çoğu zaman birbirlerine “kardeşim” diye hitap ettiler; çünkü öyle hissediyorlardı. Okul, arkadaşlar, spor ve müzik üzerine yazıştılar; ikisi de Backstreet Boys hayranıydı.

15 YIL SONRA GELEN FACEBOOK MESAJI

Yaklaşık 15 yıl önce iletişimleri koptu. Bugün üç çocuk annesi olan Meena o dönemde ilk çocuğunu dünyaya getirmiş ve işleri yoğunlaşmıştı; Minal ise Fransa'ya taşındı.

Meena 2017'de Hindistan'dan evlat edinilenlerin katıldığı bir toplantıda DNA testini öğrendi ve yaptırdı. Yaklaşık 10 yıl boyunca hiçbir eşleşme çıkmayınca bu yılın başında uygulamayı telefonundan sildi.

Meena o günleri şöyle anlatıyor: “20 Mayıs'ta Minal'den Facebook üzerinden bir mesaj aldım. ‘Beni hatırlıyor musun?’ diye sordu. Nisan ayında Hollanda'daki ailesini ziyaret ederken bir test yaptırmıştı. Test sonucunun ekran görüntüsünü de eklemişti.”

Uygulamayı yeniden yükleyen Meena'yı “yüzde 100 uyumlu” bir eşleşme karşıladı. İki kadın aynı biyolojik anne ve babayı paylaşıyordu. Meena o anı “Sanki adrenalin iğnesi yemiş gibiydim. Ağladım. Minal, uzun zamandır beklediğim eksik parçamdı” sözleriyle anlatıyor.

PARKTA İLK KEZ KARDEŞ OLARAK BULUŞTULAR

Eski dostlar, ağustos ayında güneşli bir günde bir parkta ilk kez kardeşler olarak bir araya geldi. Reuters, buluşmayı aktardığı haberinde “gözyaşları, kucaklaşmalar ve kahkahalar buluşmalarına damgasını vurdu” ifadesini kullandı.

Fransa'da partneri ve iki oğluyla yaşayan Minal, nisan ayında sonuçlar geldiğinde ilk başta karşısındakinin 30 yıl önce tanıştığı kız olduğunu fark etmediğini, gerçeği sosyal medyadaki fotoğraflara bakınca anladığını söyledi. Minal'in sözleri şöyle: “İnanamadım. Kardeş olmadan önce arkadaştık. Baştan beri kardeş gibiydik ama bunu bilmiyorduk.”

Meena ve Minal mayıs ayından bu yana her gün konuşuyor; birbirlerinin eşleri, çocukları ve aileleriyle tanıştılar. Meena, “Herkes birbirimizin cümlelerini nasıl tamamladığımızı, başımızı nasıl hareket ettirdiğimizi veya benzer şekilde yürüdüğümüzü fark ediyor” diyor.

İki kardeşin ortak hayali ise her şeyin başladığı yere dönmek. Meena, “Bir gün birlikte Hindistan'a gitmeyi, Mumbai sokaklarında birlikte yürümeyi çok isteriz” diyor.