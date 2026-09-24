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Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı

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Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı
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Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde, Taif başta olmak üzere bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentlerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu.

"TOPLANMA ALANLARINDAN UZAK DURUN"

Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak söz konusu tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

HUSULER MİSİLLEMEYLE TEHDİT ETMİŞTİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDiscovery 777:

HZ Muhammet e bile saygılar i yok bu iranlilarin kutsal emanet bulumunne zarar gelirse ne olacak

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Haber YorumlarıHalil ibrahim Adıgüzel:

sudi amerikanın olmuş topraklar uyanin gaflet uykusundan

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Haber YorumlarıGerçek:

Özellikle AKP'li seçmenler kanmayın bu oyunlara Bunlar kendilerini vuruyorlar bilerek Bir tehlike yaratıyorlarsa kendileri yapıyorlar kimse oraya bir şey yapmaz

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Haber YorumlarıAtanur Yiğit:

bunlar hep İran ın işi mübarek toprakları bile hedef alıyorlar. ondan sonra da İslâm'ın neferiyiz diye konuşuyorlar?

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

sen Müslüman bir ülkeye saldıran okulda öğrencileri katleden haçlıları barındır sonra bunu bana niye yapıyor diye suçlamaya kalk alayınız kime ne yutturuyorsunuz

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Haber YorumlarıWaterman Waterman:

Bunlar ve.iran ne tuhaf önce haber verip sonra füze firlatiyorlar bu şekilde kayıp verdiremezsin.

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