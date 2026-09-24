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İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu

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İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
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Yahşihan Belediyesi’ndeki dev yolsuzluk soruşturmasında imar usulsüzlüklerinin merkezinde yer alan U.B.'nin ev ve araçlarının yanı sıra Bodrum’daki lüks yatına da el konuldu. Operasyonda eski belediye başkanlarının evlerinden deste deste para çıkarken 31 şüpheli gözaltına alındı.

  • Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.
  • AK Partili eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un ikametinde çok sayıda nakit para ele geçirildi; gözaltına alınan gazeteci Özlem Özcan'ın evinde çok sayıda Amerikan doları bulundu.
  • Eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile U.B.'nin ev ve araçlarına el konuldu; U.B.'ye ait Bodrum'daki lüks yata da el konulma tedbiri uygulandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu operasyonda 31 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktardaki nakit paraya ve lüks mal varlıklarına el konuldu.

POLİSLER SAY SAY BİTİREMEDİ 

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince düzenlenen aramalarda çarpıcı bulgulara ulaşıldı. AK Partili eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paralar emniyet mensupları tarafından sayılarak adli emanete alındı. 

GAZETECİDEN DOLAR ÇIKTI

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan gazeteci Özlem Özcan’ın evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda Amerikan doları bulunduğu öğrenildi.

LÜKS ARABALAR VE YAZLIK 

Yolsuzluk soruşturmasının odağındaki isimler için mali tedbirler en üst seviyeden uygulandı. İki eski belediye başkanı Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile imar yolsuzluğunun merkezinde yer aldığı belirtilen U.B.'nin ev ve araçlarına el konuldu. 

Soruşturma kapsamında U.B.'ye ait olduğu tespit edilen Bodrum'daki lüks yata da el konulma tedbiri uygulandığı bildirildi. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Eski yeni fark etmez. Ak parti Belediyeleri de mutlaka ama mutlaka denetimden geçirilmelidir. İnanıyorum ki böyle çookkk kişiler vardır.

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