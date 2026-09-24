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Tutuklanan Emre Alkin'in hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı

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Tutuklanan Emre Alkin'in hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturması kapsamında tutuklanan Tera Holding yönetim kurulu üyesi Emre Alkin'in sağlık kontrolü görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Alkin'in polis ekiplerince hastaneye getirildiği anlar yer aldı.

SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan Emre Alkin'in sağlık kontrolü görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Alkin'in polis ekipleri tarafından hastaneye getirildiği anlar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Holding yönetim kurulu üyesi Emre Alkin'in sağlık kontrolü görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Alkin'in polis ekipleri tarafından hastaneye getirildiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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