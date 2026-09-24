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Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi

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Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi Haber Videosunu İzle
Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi
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Gençleşme ameliyatı için Türkiye'den Vietnam'a giden 58 yaşındaki kişinin operasyon sonrası değişimi dikkat çekti. Öncesi ve sonrası görüntüleri kısa sürede yayılan kişinin geçirdiği değişim görenleri şaşırttı.

Türkiye'den Vietnam'a giden 58 yaşındaki kişi, burada gençleşme amacıyla estetik operasyon geçirdi. Operasyonun ardından ortaya çıkan sonuç, öncesiyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir değişimi gözler önüne serdi.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Operasyon sonrası görüntülerde kişinin yüz hatlarındaki değişim dikkat çekti. Özellikle daha genç bir görünüm elde etmesi, görüntüleri izleyenlerin ilgisini çekti.

DEĞİŞİMİN BOYUTU DİKKAT ÇEKİCİ

58 yaşındaki kişinin ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerinin yan yana paylaşılması, değişimin boyutunu daha da belirgin hale getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Adamıda kendilerine benzetmişler

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Haber YorumlarıÖmer Erden:

Yaşlı hali daha iyiymiş

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Haber YorumlarıElder Doctor:

DOKTOR BU NE!

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Haber Yorumlarıoyun listem:

Konuşamıyor her halde

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Haber YorumlarıDiscovery 777:

tan Vietnam li olmuş

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