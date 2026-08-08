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Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

  • Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi ve kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
  • Kazada sürücü E.A. ile yolcu M.A. hayatını kaybetti; yolcular C.A. ve 8 yaşındaki D.A. yaralandı.
  • Kaza sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. 

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 34 NJK 274 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Olay yerine gelen ekipler yaptığı kontrollerde, sürücü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada araçta bulunan diğer yolcular C.A. ile 8 yaşındaki D.A. ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler ve yaralılar AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden E.A. ve M.A.'nın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Sultandağı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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