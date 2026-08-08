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Boşanma aşamasındaki adam eşini ikna etmek için çocuklarını rehin aldı

Boşanma aşamasındaki adam eşini ikna etmek için çocuklarını rehin aldı
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Erzurum’un Palandöken ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi A.K.'nin evi terk ederek ailesinin yanına yerleşmesini kabullenemeyen Burhan K., barışma talebinin reddedilmesi üzerine dehşet saçtı. Eşini boşanmaktan vazgeçirmek amacıyla hareket eden şüpheli, yaşları 4 ve 6 olan iki çocuğunu evinin balkonunda rehin alarak kapının arkasına baza ile barikat kurdu.

  • Erzurum'un Palandöken ilçesinde boşanmak isteyen eşini ikna edemeyen Burhan K. (39), 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu evinin balkonunda rehin aldı.
  • Polisin anlık müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı, çocuklar güvenle annelerine teslim edildi.

Erzurum’un Palandöken ilçesinde boşanmak isteyen eşini ikna edemeyen bir adam, 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu evinin balkonunda rehin aldı. Polisin operasyonuyla etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alınırken, korku dolu anlar yaşayan çocuklar annelerine teslim edildi.

BALKON KAPISINI BAZAYLA KAPATTI

Olay, Adnan Menderes Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Ailesinin yanına taşınan eşi A.K. (27) ile barışmak isteyen Burhan K. (39), çocukları M.K. (6) ve M.K.'yi (4) yanına alarak balkona çıktı. Balkon kapısının arkasına baza koyarak geçişi kapatan şahıs, bağırarak çevrede panik yarattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"ÇOCUKLARI BIRAK, BENİ REHİN AL"

İtfaiyenin hava yastığı açtığı olay yerinde polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Burhan K.'nin eşinin gelmesini istemesi üzerine adrese getirilen A.K., kapı arkasındaki kocasını ikna etmek için uzun süre dil döktü. Çaresiz anne, kapıyı aralayan eşine "Çocukları bırak, beni rehin al" diyerek yalvardı.

POLİSTEN ANLIK MÜDAHALE

Kadının bu sözleri söylediği sırada Burhan K.'nin bir anlık boşluğundan yararlanan polis ekipleri, içeri fırlayarak şahsı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan koca polis merkezine götürülürken, rehin tutulan iki minik çocuk güvenle annelerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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