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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı
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İzmir’de Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik gibi 6 ayrı suçtan soruşturulan ve hakkında tutuklama kararı verilen Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık, kararın geçici bir tedbir kapsamında alındığını açıkladı.

  • İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.
  • Çiçek hakkında görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma yürütülüyor.
  • Görevden uzaklaştırma kararı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca alındı.

İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çiçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyası kapsamında “Görevi Kötüye Kullanma, İrtikap, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İmar Kirliliğine Neden Olma” suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TUTUKLAMA KARARININ ARDINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamaya göre Çiçek hakkında İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulanmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Çiçek'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, kararın soruşturma kapsamında alınan geçici bir tedbir olduğu vurgulandı.

HAKKINDA 6 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları bulunuyor.

Bakanlık, görevden uzaklaştırma kararını kamuoyuna duyururken açıklamasını “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle tamamladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları4j6d6rrbr8:

Menderes te yaşıyorum , hiç bir faydasını görmedik , iyi oldu gitmesi. inşallah hizmet eden biri gelir. evimizin önünü kazdılar düzeltmesi 6 ayda yapıldı

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Haber Yorumlarımete fatihan fatihan:

Komplo komplo özel İlkay başkana referans olmuştu bizzat adaylığının başvurusunu özel yapmıştı hatta İBB yi bile yönetir demişti,adam boğa çıktı...

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