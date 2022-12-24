Bakan Akar: NATO'nun Yunanistan'ın şımarıklığına 'Dur' demesinin zamanı geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın NATO görevindeki Türk uçaklarını tacizine sert sözlerle tepki gösterdi. NATO'yu göreve davet eden Bakan Akar, "Bu düşmanca tavır, Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. NATO'nun da bu şımarıklığa artık 'Dur' demesinin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda 2022 yılını değerlendirdi. Akar, küresel ve bölgesel düzeyde gelişmelerin hızlandığı, artan risk, tehdit ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygılarının en üst seviyeye çıktığı dönemden geçildiğini belirtti. Akar, hassas süreçte Türkiye'nin tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, proaktif davranarak savunma ve güvenlikle ilgili her türlü tedbiri almaya gayret gösterdiğini aktardı.

"NATO'NUN BU ŞIMARIKLIĞA 'DUR' DEMESİNİN ZAMANI GELDİ"

Yunanistan'ın NATO görevindeki Türk uçaklarını taciz etmesine ilişkin konuşan Bakan Akar, Atina'nın gerginliği tırmandırıcı tahriklere, saldırgan eylem ve söylemler ile hukuk tanımaz tutumuna devam ettiğini kaydetti. Akar, " Yunanistan, planlı NATO tatbikatında görev yapan uçaklarımızı, önceden tüm müttefiklere bildirilmesine rağmen, son bir hafta içinde 2 kez taciz etmiştir. Uçaklarımız her zamanki gibi gerekli karşılığı vermiş ve görevlerini başarıyla tamamlamıştır. Bu düşmanca tavır, Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. NATO'nun da bu şımarıklığa artık 'Dur' demesinin zamanı gelmiştir. Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eyleme diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık bugüne kadar verilmiştir, bundan sonra da verilecektir. Ülkesinin kaynaklarını ve halkının refahını başka ülkelerin çıkarlarına feda edenler, siyasi varlığını Türkiye düşmanlığı üzerine kuranlar, provokatif eylem ve söylemler ile yine sahnede. Komşumuz Yunan halkı da biz de onları yakından tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YARINLARININ İYİ OLMASINI İSTEYENLER, YANLIŞLARINDAN DÖNMELİLER"

Akar, "Beklentimiz, bu Yunan siyasilerin ve askeri şahısların iç politik amaçlarla, uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten özellikle de 9 Eylül 1922'de yaşananlardan ders almalarıdır. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler. Samimi temennimiz; Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasıdır." dedi.

"256 BİN KİŞİNİN HUDUTLARDAN GEÇİŞİ ENGELLENDİ"

Hudutlarda sınır fiziki güvenlik sistemine dayalı tel örgü, hendek, duvar ve gözetleme sistemlerinden meydana gelen dünya standartlarında, yüksek teknolojiye sahip araç, gereç ve teçhizat kullanıldığını; her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sınır güvenliğinin güçlendirildiğini dile getiren Akar, "1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 256 bin 199 kişinin geçişi engellenmiş, yakalanan 8 bine yakın düzensiz göçmen ile 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Etkili operasyonlar sonucu 3 bin 500 kilogram uyuşturucu, 35 bin paket sigara, 2 bin 600 muhtelif silah ile 150 binden fazla muhtelif uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Hudutlarımızdaki başarı rakamlarla da açıkça görülmektedir" diye konuştu.

2022'DE 3 BİN 982 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terörle mücadelenin, artan şiddet ile tempoda; taarruzi ruhla azim ve kararlılıkla başarılı devam ettiğini belirten Akar, "Çözüm sürecinin bittiği tarihten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 285, bu yılın başından itibaren ise 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

"MİLLETİMİZ ASLA AFFETMEYECEK"

Kimyasal silah iddialarına da değinen Bakan Akar, "TSK'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atanları, bunun yanında duranları, önüne kalkan olanları ve terörist elebaşlarının borazanlığını yapanları milletimiz asla affetmeyecektir. Türkler ve Kürtler kardeştir. Fitne fesat yuvaları çatlasalar da patlasalar da kardeş kalacaktır" dedi.

"PENÇE-KİLİT'TE 506 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ile mücadelenin Irak ile koordineli ve yakın iş birliği içinde sürdürüldüğünü belirterek, "17 Nisan'da başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile kilit kapatılmış ve böylece Irak hududumuzun tamamının ileriden güvenlik ve kontrolü sağlanmıştır. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, diğer bölgelerden 5-6 kat daha fazla olmak üzere 2 bine yakın mayın, el yapımı patlayıcı, 600'e yakın mağara, sığınak, tünel imha edilmiştir" diye konuştu.

"KİMSE BİZDEN MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZİ BEKLEMESİN"

Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarla Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenilen terör koridorunun engellendiğini söyleyerek, "Bölgeyi istikrarsızlığa, huzursuzluğa, kaosa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör unsurlarına müsamaha göstermemizi beklemesin. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır, alacaktır" diye konuştu.

"KIBRIS MİLLİ MESELEMİZ"

Bakan Akar, garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Kıbrıs konusunda egemen eşit, bağımsız 2 devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesidir" diye konuştu.

"15 MİLYON TON TAHIL TAŞINDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü aktif diplomasiyle sağlanan zeminde Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucu Karadeniz Tahıl Girişimi'nin imzalandığını hatırlatan Akar, "Girişim kapsamında İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 15 milyon ton tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyetle sevki sağlanmış, bugüne kadar Ukrayna limanlarından 577 gemi çıkarken 584 gemi de Ukrayna limanlarına gitmiştir" dedi.

"24 BİN 652 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ"

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan itibaren 10 bin 5'i bakan onayıyla olmak üzere toplam 24 bin 652 kişinin ihraç edildiğini belirten Bakan Akar, yeni bilgi, belge ve verilen ışığında mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Yeni askerlik sistemi ile modern, esnek, öngörülebilir, sürdürülebilir ve e-Devlet üzerinden erişilebilir sistemin tesis edildiğini aktaran Akar, "'Askeralma Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'dan bugüne kadar 402 bin 45 kişi bedelli askerlikten yararlanmıştır. Sadece 2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 168 bin 713 vatandaşımız müracaat etmiştir. 2022 yılında dövizle askerlik hizmeti uygulamasından ise 8 bin 743 vatandaşımız yararlanmıştır" diye konuştu.