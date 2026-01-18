Haberler

Bahçeli: SDG ve altındaki tüm yapılanmalar hızla feshedilmeli

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli "Suriye ordusunun SDG/PKK karşısında sahada gösterdiği üstünlük SDG'nin iddia ettiği kadar güçlü ve etkin olmadığı gerçeğini ifşa etmiştir. SDG ve altındaki tüm yapılanmalar hızla ve tamamen feshedilmelidir. Tek ve makul seçenek: Suriye'nin birlik ve bütünlüğünde karar kılmak ve 10 Mart mutabakatının gereklerini tam manasıyla yerine getirmektir" dedi.

Erdem Aksoy
