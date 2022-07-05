Bağcılar'da maymun şaşkınlığı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri ağaçlarda gezen maymunu görünce durumu hemen Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler maymunu indirebilmek için uzun uğraşlar verdi. Mahalle sakinlerinin ise "Gel kızım gel" diyerek muz uzatması dikkat çekti. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda maymunu uyuşturucu iğne ile bayılttı. Ağaçta bayılmış vaziyette duran maymun yere düşmesin diye mahalle sakinleri branda gerdi. Baygın halde olan maymun, gerilen brandanın üzerine indirildi. Hareketsiz duran maymun mahallelinin ilgi odağı oldu. Maymun, Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürdü. Maymunun nereden geldiği bilinmiyor.

"ÇOK DUYGULANDIM"

"ÇOK SEVİMLİYDİ"

Demirören Haber Ajansı / Güncel