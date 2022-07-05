Bağcılar'da maymun şaşkınlığı - Haberler

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Bağcılar'da maymun şaşkınlığı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bağcılar'da maymun şaşkınlığı

BAĞCILAR'da ağaçlarda gezen maymun yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda bayıltılarak yakalandı.

BAĞCILAR'da ağaçlarda gezen maymun yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda bayıltılarak yakalandı. Şaşkınlığa neden olan maymunun nereden geldiği bilinmiyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri ağaçlarda gezen maymunu görünce durumu hemen Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler maymunu indirebilmek için uzun uğraşlar verdi. Mahalle sakinlerinin ise "Gel kızım gel" diyerek muz uzatması dikkat çekti. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda maymunu uyuşturucu iğne ile bayılttı. Ağaçta bayılmış vaziyette duran maymun yere düşmesin diye mahalle sakinleri branda gerdi. Baygın halde olan maymun, gerilen brandanın üzerine indirildi. Hareketsiz duran maymun mahallelinin ilgi odağı oldu. Maymun, Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürdü. Maymunun nereden geldiği bilinmiyor.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Mahalle sakini Kibriye Özer, "Dışardan bir maymun geldi. Direkt ağaca çıktı. Ağaçtan indirmeye çalıştık ama indiremedik, belediyeyi aradık. Belediye ekipleri geldi. Bayağı uğraştılar almak için, ancak sonunda alıp götürdüler. Ben de fotoğraf çektirdim. Çok duygulandım. Bayıldığı için üzüldüm ama en azından indirdik. Sevimli bir hayvandı" dedi.

"ÇOK SEVİMLİYDİ"

Maymunun çok sevimli olduğunu söyleyen Emine Sarıgül, "Biz evden çıkar çıkmaz maymun gördük. Eşim peşinden koştu. İlerledik sonra maymun ağaca tırmandı. Daha sonra belediye ekiplerini aradık. Bayağı uzun süren uğraşlar sonunda düşürdüler. Biz de fotoğraf çekindik. Çok sevimliydi. Daha sonra alıp götürdüler" diye konuştu.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yavuz Selim Mahallesi Bağcılar Belediyesi Güncel Haberler

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