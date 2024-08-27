Üye Girişi
Haberler

Baba Güran: Saat 5'te, 6'da Görüldüğü Sadece Bir İddia

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının bulunması için devletin yürüttüğü çalışmalara güvendiğini belirtti.

BABA GÜRAN: SAAT 5'TE, 6'DA GÖRÜLDÜĞÜ SADECE BİR İDDİA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ın (8) babası Arif Güran, ilk gündeki aramalara göre daha etkin bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Yedinci gündeyiz sanmasınlar usandık, bu iş böyle kalacak. 7'nci günde 1'inci günden daha fazla bir mücadele var. Allah devletimizden razı olsun. Allah hakkımızı bırakmasın. Küçücük bir kızdan ne isterler. Kimin benden ne hesabı varsa gelsin, benimle görsün. Bir dakikası benim bir yıl ömrümü götürüyor. Allah kahru perişan etsin onları. Kızımı gören, duyan, bilen en ufak bir iğne kadar ipucu da olsa beni aramanın bir anlamı yok, devlet Türkiye'nin her çapında var. Emniyeti arayın. Sahte hesaplarla, dolandırıcılar çıktı başımıza. Bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Yeter artık. O zaman gitsinler kendilerine altın, gümüş bulsunlar arazide. İnsanların duygularıyla oynamayın yeter. Biz biliyoruz ki, herkesin gönlü bizimledir. Telefon açıp ağlayanlar, ailece ağlayanlar var" dedi.

Narin ile ilgili yürütülen soruşturma konusunda Valilik'ten gelen açıklama neyse kendisinin de bir vatandaş gibi o açıklamaya itibar edeceğini söyleyen Güran, "Bu alınmış, şu alınmış... Soruşturmanın selameti için herkesi alır. Herkesi de sorgular. Sahte hesaplar üzerinden yalanlar dolanlar. Gereken açıklamayı zaten Valiliğimiz yapacaktır. Başka açıklamalara itibar etmesinler. Devlet kimi alırsa alacak. Allah hakkımızı bırakmasın. Saat 5'te görüldü, 6'da görüldü diyorlar. Sadece bir iddia. Keşke görülse, keşke bilinse. İnşallah bulacaklar. Devletimiz benim kızımı bulacak. Ben inanıyorum" diye konuştu. Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır 3-sayfa Bağlar Baba 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Okan Buruk yok mu? Okan Buruk Young Boys maçında yedek kulübesinde neden yok? İrfan Saraloğlu kimdir? Young Boys maçında yedek kulübesinde oturan İrfan Saraloğlu kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Galatasaray muhtemel rakipleri kim? GS Young Boys'u elerse kiminle eşleşecek? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? 27-28 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İzmir Alsancak sahilde cinsel ilişki! (VİDEO) İzmir Alsancak sahilde ilişkiye girenler kim, ne oldu? 27-28 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Ağustos Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 27 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 27 Ağustos Salı Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Vaniköy kaçak villa kimin? Vaniköy kaçak inşaat durduruldu mu, son durum ne? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Ağustos Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Burak Birsen kimdir? NOW Ana haberi kim sunuyor 27 Ağustos? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kartal, Sultanbeyli, Şişli 27-28 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Ceyhan, İmamoğlu 27-28 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Alanya, Manavgat 27-28 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seçuklu, Ereğli, Beyşehir 27-28 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Beydağ 27-28 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Selçuk Tepeli neden yok? Selçuk Tepeli ekranlara ne zaman dönecek NOW HABER? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 27-28 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?
title