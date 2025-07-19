Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin bir polis memuru gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de sevgilisinin öldürüp valize koyduğu, suç ortağı arkadaşlarının da cansız bedeninin bulunduğu valizi Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayetinde bir kişi daha gözaltına alındı. Türkiye'yi yasa boğan cinayette gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

BİR POLİS MEMURU GÖZALTINDA

Cinayete ilişkin aktif görevde olduğu belirtilen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı. İ.U.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CEMİL KOÇ'UN SUÇ ORTAĞI DA YAKALANDI

Cinayetin ardından şüpheli Cemil Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alındı. Şüphelinin 20 suç kaydı olduğu öğrenildi. Oğuz K., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Oğuz K.

CEMİL KOÇ'UN TOKYAZ'IN İKİZİNİ TEHDİT ETTİĞİ SES KAYDI DA DOSYADA

Ayşe Tokyaz'ın kaybolması üzerine ikiz kardeşi Esra Tokyaz'ın yaptığı kayıp başvurusuyla ortaya çıkan vahşette, katil zanlısı Cemil Koç'un Esra Tokyaz'ı arayıp tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Koç'un, "Senin verdiğin ifadeyi satır satır biliyorum. Ağız, burun, gözler şöyle böyle..." diyerek gözdağı verdiği ses kayıtları da soruşturma dosyasına eklenmişti.

"5 AY ÖNCE EVLİLİK VAADİYLE TANIŞTILAR"

Kız kardeşinin katil zanlısıyla 5 ay önce evlilik vaadiyle tanıştığını söyleyen ikiz kız kardeşi Esra Tokyaz, "Ayşe Tokyaz, benim tek yumurta ikizimdi. Biz Hatay'dan İstanbul'a üniversite okumaya gittik. Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisiyiz. Kız kardeşim, Cemil Koç ile 5 ay önce evlilik vaadiyle birbirleriyle tanıştılar. Cemil Koç kız kardeşimi kaçırdı, ben de bunu fark ettim. Kardeşimde morlukları görünce aynı günü gittim ve polisleri çağırdım. Sonra Cemil Koç beni görüntülü aradı. Bende ona kardeşimin yerini söyle diyordum ama bana söylemiyordu. Ben de ona kardeşimi bırakmasını sonrada istediğini yapmasını söyledim. Kardeşimi bir yerde bıraktığını söylemişti ve de kardeşimin cesedini bir yere bıraktı. Adli Tıp Kurumuna gittim, üzüntüden başımı duvarlara vuruyorum. Sonra uzun süre sonra kız kardeşimin cenazesini aldım ve Hatay'a getirdim" demişti.

"AYŞE MUTLU OLMAK İSTİYORDU"

İkiz kız kardeşinin tanınamayacak halde olduğunu ve kimseye cansız bedenini göstermediğini ifade eden Esra Tokyaz, "Ben kardeşimi en son çarşamba günü Mecidiyeköy'de gördüm. Ondan sonra görmedim ama sesini duydum. Sesini duyduğum gün zaten onun yanına gittim. Yanına gittiğimde işte eşyası vardı. Bana onu getir dedi ve eşyalarını götürdüm. Cemil Koç kapıyı açtı ve 'kardeşin burada değil' dedi. Ama kardeşimin ayakkabıları kapının önündeydi. Ayşe mutlu olmak istiyordu. Cemil Koç onu çok sevdiğini ve değer verdiğini hissettiriyordu. Kardeşim bana Cemil Koç'un kendisine gelinlik ve yüzük fotoğrafları attığını, çocuğum olursa şu ismi koyacağız diye aralarında konuştuklarını anlatıyordu. Benim kardeşimle evlilik vaadiyle kandırıp konuşmaya başladı. Benim kardeşim de onun güzel sözlerine kapıldı. Bugün de defin işlemi yapıldı. Hatay'a bugün ben kardeşimi getirdim. Kardeşimi kimseye göstermedim, görünmeyecek haldeydi. Tek ben gördüm o halini. Kimseye yaklaşmak istemedim. Annemi bile yaklaştırmadım ve sadece önlerinde durdum. Ben şu an güçlü olmak zorundayım, benden başka kimse yok. Ben adli tıptayken ben tek başıma bir şeyleri halledemeyeceğimi anladığım için aileme haber verdim. Onlar da yanıma geldiler. Beraber kardeşimi getirdik ve gerekeni yaptık. Şimdi kardeşimin biz acısını hissetmiyoruz. Biz önce adaleti arıyoruz. Ondan sonra acımızı çekeceğiz ve adalet istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN DEODORANT ALMIŞLAR

Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis kırmızı renkli aracı takibe aldı. Güvenlik kamera görüntüleri yardımıyla takip edilen aracın Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonuna girdiği, bu sırada içinde bulunan kişilerin marketten deodorant alarak hem aracın içine hem de üzerlerine sıktığı görüldü.

CESET BAŞKA BİR ARACA NAKLEDİLMİŞ

Bir süre sonra hareket eden şüphelilerin aracı Eyüpsultan'da bir ara sokağa çekip kilitleyip uzaklaştıkları görüldü. Güvenlik kamera görüntülerinden burada yaklaşık 5 saat kaldığı belirlenen kırmızı renkli otomobilin yanına bu kez beyaz renkli başka bir otomobilin geldiği, araçtan inen kişilerin bagajda bulunan cesedi bu araca naklettikleri öğrenildi. Bu kişilerin cesedi götürerek ormanlık alana attıkları öğrenildi.

CEMİL KOÇ'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma sürerken zanlı Cemil Koç savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Koç ifadesinde şunları söyledi: "Biz Ayşe ile ciddi düşünüyorduk. Kendisiyle dini nikah kıymıştık. Ayşe zaman zaman uyuşturucu da kullanırdı. Olay günü onu öptüğümde, uyuşturucu kokusu aldım. Ben kullanmaması gerektiğini kendisine söyledim ve sürekli uyarırdım. Bana meze hazırlamak için dubleks evin ikinci katından alt kata inerken bir ses duydum. Yanına gittiğimde Ayşe oturur vaziyetteydi ve kafasını duvara vurmuştu.

"VALİZDE SIKINTILI BİR ŞEY VAR BUNU GÖMMEMİZ LAZIM"

Ben, onu alıp koltuğa yatırdım, ölmüştü. Vücudu soğuduktan sonra Oğuz K.'yı aradım. Aracımla Oğuz'u aldım. Cesedi valize ben koydum o karışmadı. Sonrasında, araçla petrole gittik, ne yapacağımızı konuşurken korkmuş olacak ki beni sattı. Ben de korktum düşünmek için meyhaneye gittim. Necmettin'i aradım valizde sıkıntılı bir şey var bunu gömmemiz lazım sonra geri alacağım içini açıp bakmak yok dedim" dedi.

TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN ŞOK EDEN İTİRAFLAR

Öte yandan Katil zanlısı Cemil Koç'un, olay sonrası cesedi yok etmek iletişime geçtiği ve 500 bin lira karşılığında anlaştığı taksici Necmettin E.'nin de savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

3 KİŞİYE 100'ER BİN LİRA PARA TEKLİF ETMİŞ

Şüpheli Necmettin E. ifadesinde, "Cemil bana arabasında bir problem olduğundan bahsetmedi, 'arabamda bir şey var bunu sakla, 15 gün sonra geri isteyeceğim' dedi. Benimle beraber 3 kişiye 100'er bin lira para teklif etti. Ben sonrasında bu iş için Barış isminde biriyle irtibat kurdum. Barış, Cemil'in park halindeki aracının yanına aracını park etti. Taksimin içinde otururken, bagajın kapısını açtım. Bagajdan valizi alıp, araca koydular. Olay yerinden ayrılırken, Barış beni arayıp, 'bagajda kan ve koku var' dedi. Ben de ona, 'bu iş riskli bizi aşar' dedim. Cemil'in, 'aracın içinde bir şey var' diyerek bahsettiği şeyin ceset olduğunu bilsem kesinlikle yapmazdım" diye konuştu.

2 YIL ÖNCEKİ ŞÜPHELİ ÖLÜMDEN İDDİANAME HAZIRLANDI

Cemil Koç'un Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen Ejegül Ovezova ile ilgili yürütülen soruşturmada da cinayet sanığı olduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz 2025'te hazırlanan iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede olayın gerçekleştiği evde inceleme yapıldığı, yerde ve eşyalarda kan benzeri lekeler bulunduğu ve bunlardan alınan örneklerin çoğunun maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.