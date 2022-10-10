Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı

Haberler. com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansında internet haberciliği ve yapay zeka teknolojisine ilişkin düzenlenen konferansta hem moderatör hem de konuşmacı olarak katılımcılara önemli bilgiler aktarılmasını sağladı.

Gebze'de bulunan Bilişim Vadisinde Kamuda hızlandırılmış Dijital Dönüşüm Paneli'nde 'Akıllı şehirlerde keşfetmekten değer yaratmaya' konulu sunum gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı ve moderatör olarak katılan Haberler. com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un yanı sıra Mustafa Aktaş, Erkut Taşdemir, Tuğba Kadı ve Serkan Gümrükçüoğlu katıldı.

ÖNEMLİ KONULARI AKTARDI

Panelde söz alan TÜRKSAT Bilgi Teknolojileri Çözüm Mimarı Mustafa Aktaş, kamu hizmetlerinin sunumunda yapay zeka, büyük veri gibi teknolojilerin öne çıktığını belirterek "Akıllı sistemlerden bahsediyoruz. Bununla birlikte yapay zeka öne çıkıyor. Şuanda kamudaki dijital dönüşümlerde de yapay zeka teknolojileri yoğunlukla kullanılmaya başlandı. Dünyada ki teknolojik gelişmelere bağlı olarak kamu hizmetini tüketen vatandaşların da bu noktada kamu hizmetlerinin sunumundaki talepleri değişiyor. Daha akıllı çözümlere yöneliyorlar. Kamu hizmetlerinin sunumunda yapay zeka, büyük veri gibi teknolojiler öne çıkıyor. Vatandaşın hizmetlere hızlı erişmeleri, etkin bir şekilde almaları, zaman kaybının öne geçilmesi ve kamu hizmetlerinin tüketilmesinde adil ve eşitlikçi bir durum sağlanmasına sebep oluyor. Kamu tarafındaki faydalarından bahsetmek gerekirse kamu kurumları hizmetlerini kesintisiz ve sürekli sağlamaları, maliyetlerini düşürmeleri, hesap verilebilirlik ve şeffaflık anlamında faydalarda kamu tarafından sağlanabilmektedir " diye konuştu.

MODERATÖRLÜĞÜ TAM NOT ALDI

Konferansı baştan sonra kadar profesyonel biçimde yöneten Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğü de katılımcılardan tam not aldı. Teymur, konferansın önemine dikkat çekerek, kendilerini dinlemeye gelen tüm katılımcılara teşekkür ettiğini dile getirdi.