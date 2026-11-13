ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor

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ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, Washington'daki üst düzey yöneticilerin güvenlik önlemlerini artırmasına neden oldu. İran kaynaklı tehditler nedeniyle bazı Trump yönetimi yetkililerinin askeri üslere taşındığı belirtilirken, son olarak ABD Adalet Bakanı Todd Blanche'ın da aylardır askeri bir tesiste yaşadığı ortaya çıktı. Dış basına yansıyan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de güvenlik gerekçesiyle korunaklı konutlara yerleşen isimler arasında bulunuyor.

ADALET BAKANININ AYLARDIR ASKERİ ÜSTE YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Fox News'un 12 Kasım tarihli haberine göre ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, Washington yakınlarındaki bir askeri tesiste aylardır ikamet ediyor. Konuya yakın üç kaynak, Blanche'ın askeri tesiste yaşadığını doğruladı.

Blanche'ın yılın başlarında askeri tesise taşındığı belirtilirken, bu kararın hangi gerekçeyle alındığı henüz açıklanmadı. Fox News'un konuyla ilgili sorular yönelttiği ABD Adalet Bakanlığından da haberin yayımlandığı sırada bir açıklama gelmedi.

İRAN TEHDİDİ SONRASI HAZİNE BAKANI DA TAŞINDI

Güvenlik önlemlerini artıran isimler arasında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de bulunuyor. İran'dan geldiği bildirilen tehditlerin ardından Bessent'in Washington'daki evinden ayrılarak askeri bir üsse taşındığı öğrenildi.

Bessent'in evinin konumunun basında yer alan bir fotoğraftan tespit edilebilir hale gelmesinin de güvenlik endişelerini artırdığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran kaynaklı tehditlerin Bessent'i görevinden ve Tahran'a yönelik ekonomik baskı politikasından vazgeçirmeyeceğini açıkladı.

TRUMP'IN DİĞER ÜST DÜZEY İSİMLERİ DE KORUMA ALTINDA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Washington'daki Fort McNair askeri tesisinde kaldıkları bildirildi.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Stephen Miller'ın da güvenlik önlemleri artırılmış bir konuta taşındığı aktarıldı.

Trump yönetiminde daha önce görev yapan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile eski Adalet Bakanı Pam Bondi'nin de askeri tesislerde kaldığına ilişkin haberler yayımlandı.

Ancak yetkililerin tamamının aynı tehdit nedeniyle taşınmadığı vurgulandı. Bazı isimlerin ülke içindeki güvenlik riskleri nedeniyle koruma altına alındığı, Bessent'in taşınmasında ise İran kaynaklı tehditlerin etkili olduğu belirtildi.

WASHINGTON'DA GÜVENLİK ENDİŞESİ BÜYÜYOR

ABD yönetiminin İran'a yönelik yaptırımları ve ekonomik baskı politikası sürerken, üst düzey yetkililerin güvenliği de ön plana çıktı.

Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre İran'ın ABD'li yetkilileri hedef alma girişimlerini artırdığına ilişkin istihbarat değerlendirmeleri, Washington'daki güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırılmasında etkili oldu.

Bununla birlikte Adalet Bakanı Todd Blanche'ın taşınmasının doğrudan İran kaynaklı bir tehditle bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.