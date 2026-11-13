Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış

Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Gaziantep'te bir parkta kaydedilen görüntüler tepki çekti. Gazikent Parkı'nda iki kişinin sergilediği davranışlar çevredeki vatandaşları rahatsız etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaşın, "Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış" sözleri dikkat çekti.
Gaziantep'teki Gazikent Parkı'nda kaydedilen görüntüler tartışma yarattı. İddiaya göre parkta bulunan iki kişinin yakınlaşması, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Kamuya açık alanda yaşanan anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"BADEMCİKLERİNİ ÇEKİYOR, HİÇ UTANMA KALMAMIŞ"
Görüntüleri kaydeden vatandaşın olay karşısında yaptığı yorum dikkat çekti. Parktaki iki kişiyi görüntüleyen vatandaş, "Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haberler.com