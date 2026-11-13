Burdur'da ortaokullu kızını taciz ettiği öne sürülen adamı sokakta yakalayan baba, önce dövdü sonra polise teslim etti

Burdur'da ortaokullu kızını taciz ettiği öne sürülen adamı sokakta yakalayan baba, önce dövdü sonra polise teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da ortaokul öğrencisi bir kıza sözlü tacizde bulunduğu, koluna girmeye çalışıp evinin bulunduğu sokağa kadar takip ettiği öne sürülen R.A. (30), kızın babası tarafından sokakta yakalanarak darbedildi. Babanın ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerce ambulansta müdahale edilen şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BURDUR'da ismi öğrenilemeyen baba, kızına tacizde bulunduğunu öne sürdüğü R.A.'yı (30) dövüp, polise teslim etti.
EVİNİN SOKAĞINA KADAR TAKİP ETTİ
Dün akşam saatlerinde R.A. iddiaya göre, evine giden ortaokul öğrencisi kıza sözlü tacizde bulundu. R.A., koluna girmeye çalıştığı kızı, evinin bulunduğu sokağa kadar takip etti.
BABA SOKAKTA YAKALADI
Kızının durumu anlattığı baba, R.A.'yı sokakta yakalayıp darbetti, ardından polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta müdahale edilen şüpheli R.A., daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.