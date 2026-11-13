Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur'da ortaokullu kızını taciz ettiği öne sürülen adamı sokakta yakalayan baba, önce dövdü sonra polise teslim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da ortaokullu kızını taciz ettiği öne sürülen adamı sokakta yakalayan baba, önce dövdü sonra polise teslim etti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da ortaokul öğrencisi bir kıza sözlü tacizde bulunduğu, koluna girmeye çalışıp evinin bulunduğu sokağa kadar takip ettiği öne sürülen R.A. (30), kızın babası tarafından sokakta yakalanarak darbedildi. Babanın ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerce ambulansta müdahale edilen şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURDUR'da ismi öğrenilemeyen baba, kızına tacizde bulunduğunu öne sürdüğü R.A.'yı (30) dövüp, polise teslim etti.

EVİNİN SOKAĞINA KADAR TAKİP ETTİ

Dün akşam saatlerinde R.A. iddiaya göre, evine giden ortaokul öğrencisi kıza sözlü tacizde bulundu. R.A., koluna girmeye çalıştığı kızı, evinin bulunduğu sokağa kadar takip etti.

BABA SOKAKTA YAKALADI

Kızının durumu anlattığı baba, R.A.'yı sokakta yakalayıp darbetti, ardından polise ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta müdahale edilen şüpheli R.A., daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalarda 13 aydır böylesi yaşanmadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3-5 etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık

3-5 beğeni uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık
İsveç'ten topluma uyum sağlayamayan göçmenler için şaşırtan karar

Göçmenler için düğmeye basıldı! Bunu yapanlar kapı dışarı ediliyor
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
Moskova'da seyir halindeki araç havaya uçtu! Otomobil bakın kime ait çıktı

Başkentte kanlı pusu! Seyir halinde patlayan araç bakın kime ait çıktı
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

Arda için canlı yayında yapılan yorum olay oldu: O çocuğa...
Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı