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Bir neslin hafızasına kazınmıştı! MSN'nin efsane kızı yeniden konuşuluyor

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Bir neslin hafızasına kazınmıştı! MSN'nin efsane kızı yeniden konuşuluyor
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2000'li yıllarda MSN Messenger kullananların hafızasına kazınan "Ayça_22" yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Bir dönemin internet efsanesi haline gelen gizemli fotoğrafın sahibinin ortaya çıktığı öne sürüldü. Ancak geçmişte de farklı kişilerin sahip çıktığı fotoğraftaki kadının gerçek kimliği henüz kesin olarak doğrulanamadı.

  • 2000'li yıllarda MSN Messenger döneminde "Ayça_22" adıyla tanınan fotoğrafın sahibi olduğu öne sürülen bir kadın, yıllar sonra ortaya çıktığını iddia etti.
  • "Ayça22 kamera açtı" ifadesinin gerçek bir MSN konuşmasından değil, bir arkadaşlık sitesinin reklamından kaynaklandığı ortaya çıktı.
  • Ayça_22'nin gerçek kimliği, geçmişteki çelişkili iddialar nedeniyle kesin olarak doğrulanamadı.

2000'li yıllarda internet kullananların hafızasına kazınan "Ayça_22" yeniden merak konusu oldu. MSN Messenger döneminin unutulmaz internet efsanelerinden biri olan gizemli fotoğrafın sahibinin yıllar sonra ortaya çıktığı öne sürüldü. Uzun yıllardır kimliği merak edilen kişinin gerçekte kim olduğu sorusu yeniden tartışılmaya başlandı.

BİR DÖNEMİN İNTERNET EFSANESİYDİ

2000'li yıllarda MSN Messenger, internet forumları ve sohbet platformları milyonlarca kişinin günlük hayatının bir parçasıydı. O dönemde "Ayça_22" adıyla tanınan bir fotoğraf, internet kullanıcılarının hafızasında yer edindi.

Özellikle "Ayça22 kamera açtı" ifadesi, dönemin unutulmaz internet hikâyelerinden biri haline geldi. Ancak söz konusu ifadenin gerçek bir MSN konuşmasından değil, bir arkadaşlık sitesinin reklamından kaynaklandığı daha sonra ortaya çıktı.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Aradan geçen yılların ardından Ayça_22'nin kimliğine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Bir kadının kendisini fotoğraftaki kişi olarak tanıttığı öne sürülürken, eski görüntülerle güncel olduğu iddia edilen fotoğraflar karşılaştırılmaya başlandı.

GERÇEK KİMLİĞİ HÂLÂ BELİRSİZ

Ayça_22'nin kim olduğuna ilişkin geçmişte de farklı iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu iddiaların birbirleriyle çelişmesi nedeniyle fotoğraftaki kişinin gerçek kimliği kesin olarak doğrulanamadı.

Son iddiaların ardından yıllardır merak edilen internet efsanesinin kimliği bir kez daha araştırılmaya başlandı.

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